После тайной инаугурации Александра Лукашенко протестующие разъярены и сопротивление режиму будет продолжаться.
Об этом рассказал белорусский блогер Евгений Липкович в эфире канала "Украина 24".
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"Протестов меньше сейчас. Сегодня народу получилось мало, активности большой нет. Все в напряжении ждут выходных. Я думаю, что в выходные может произойти что-то грандиозное, потому что люди в ярости. Но я не думаю, что протесты будут отличаться от тех, что были до инаугурации - ред.). Против участников протеста бросают специально обученные войска. Это даже не милиция. Участвуют (в разгонах - ред.) пока только белорусские войска", — рассказал он.
Также Липкович сказал, что отношение белорусов к Украине остается хорошим.
"То, что ваш президент Зеленский отказался принимать участие в Форуме регионов и отказался от визита — люди воспринимают это как поддержку со стороны Украины. Я думаю, что это правильная позиция с точки зрения протестующих. Хотя Лукашенко подчеркивал, что у него украинские корни, его обвинения в сторону Украины — это стандартный набор. Мы не можем отвечать за то, что происходит у него в голове. Очень стыдно за то, что он говорит, но мы за это не отвечаем", — сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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