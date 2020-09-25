Белорусский блогер при этом спрогнозировал, что протесты не будут отличаться от тех, что были до "инаугурации".

После тайной инаугурации Александра Лукашенко протестующие разъярены и сопротивление режиму будет продолжаться.

Об этом рассказал белорусский блогер Евгений Липкович в эфире канала "Украина 24".

Читайте такжеМинский суд отклонил ходатайство защиты оппозиционерки Колесниковой об отмене ареста

"Протестов меньше сейчас. Сегодня народу получилось мало, активности большой нет. Все в напряжении ждут выходных. Я думаю, что в выходные может произойти что-то грандиозное, потому что люди в ярости. Но я не думаю, что протесты будут отличаться от тех, что были до инаугурации - ред.). Против участников протеста бросают специально обученные войска. Это даже не милиция. Участвуют (в разгонах - ред.) пока только белорусские войска", — рассказал он.

Также Липкович сказал, что отношение белорусов к Украине остается хорошим.

"То, что ваш президент Зеленский отказался принимать участие в Форуме регионов и отказался от визита — люди воспринимают это как поддержку со стороны Украины. Я думаю, что это правильная позиция с точки зрения протестующих. Хотя Лукашенко подчеркивал, что у него украинские корни, его обвинения в сторону Украины — это стандартный набор. Мы не можем отвечать за то, что происходит у него в голове. Очень стыдно за то, что он говорит, но мы за это не отвечаем", — сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк