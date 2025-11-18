Politico: В ЕС шокированы непониманием Виткоффа тонкостей войны РФ против Украины

В Брюсселе сомневаются, что посланник Трампа вообще понимает, о чем договаривается с Путиным.

Европейских чиновников ошеломило отсутствие понимания войны России против Украины у Стива Уиткоффа - спецпосланника президента США Дональда Трампа, которого американский лидер лично направил на переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет Politico, в Брюсселе были удивлены тем, что Уиткофф "не разбирается в тонкостях российско-украинской войны". Один из высокопоставленных европейских чиновников заявил изданию, что не уверен в его способности "надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном". Именно поэтому европейские лидеры стремятся чаще общаться с Трампом напрямую.

Издание подчеркивает, что Уиткофф не имеет никакого дипломатического опыта.

"Вместо того, чтобы опираться на некогда мощную дипломатическую машину США, Трамп отправил своего друга - юриста и девелопера - вести переговоры с Путиным и представлять его на Ближнем Востоке", - говорится в материале.

На этом фоне американский дипломатический корпус стремительно сокращается. Только в июле Госдеп уволил более 1300 сотрудников, а по состоянию на 23 октября 85 из 195 должностей послов оставались вакантными.

Визиты Виткоффа в Россию

Несмотря на отсутствие опыта, в 2025 году Уиткофф уже пять раз посетил Россию в качестве посланника США. Сам Трамп в октябре признал, что во время первого визита в Москву его эмиссар "почти ничего не знал" о России, Путине или политике.

Переговорами Виткоффа и Путина были разочарованы и Украина, и Европа, и РФ. Politico в августе писало, что проблема частично в стиле работы спецпосланника Трампа и главного переговорщика по Украине. В частности, он отказывается советоваться с экспертами, из-за чего порой оказывается некомпетентным. Также источники издания рассказали, что он рассматривает войну в Украине сквозь призму недвижимости - как земельный спор.

