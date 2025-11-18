Зеленский анонсировал свой визит в Турцию, чтобы "активизировать переговоры".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завтра, 19 ноября, прилетит в Турцию, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент Reuters на Ближнем Востоке Ахмед Рашид со ссылкой на источники, а также другие СМИ.

"Специальный посланник Стив Виткофф посетит Турцию и примет участие в запланированных там переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкий источник", - пишет Al Arabiya English.

Зеленсикий сообщил, что сегодня в Испании запланированы встречи, направленные на получение от этой страны дополнительной помощи. На завтра запланированы встречи в Турции, на которых будет обсуждаться активизация переговоров по окончанию войны и будут предложены наработанные решения.

На четверг гарант поручил подготовить заседание Ставки. Кроме того, на этой неделе пройдут встречи с руководством Верховной Рады, депутатами "Слуги народа" и правительственными чиновниками.

"Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", - написал он.

Приглашение Уиткоффа в Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Уиткофф получил приглашение посетить Украину.

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину, такое приглашение получил и господин Виткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - подчеркнул он.

При этом добавил, что для американских партнеров не нужно дополнительных приглашений, потому что "оно всегда остается открытым".

