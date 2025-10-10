Трамп обвинил страну в недофинансировании обороны.

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из Организации Североатлантического договора. Как пишет Bloomberg, об этом президент США заявил во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Честно говоря, возможно, вам стоит выгнать их из НАТО", - сказал он.

Трамп обвинил страну в недофинансировании обороны.

"Испания — нужно позвонить им и выяснить, почему они отстают… И у них тоже всё хорошо, знаете ли. Благодаря многому из того, что мы сделали, у них всё хорошо. У них нет оправданий не делать этого. Но это нормально", - сказал он.

В ответ канцелярия премьер-министра Испании Педро Санчеса опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что "Испания является полноправным членом НАТО и привержена его принципам. Она выполняет свои обязательства так же, как и США".

Ни одна страна никогда не выходила из НАТО. И, как пишет Bloomberg, несмотря на заявления Трампа, не существует простого способа исключения. Любое важное решение должно быть одобрено всеми 32 членами, хотя страна может выйти по собственной инициативе - под давлением со стороны остальных членов альянса.

Дональд Трамп - другие заявления

Ранее Трамп заявил, что вместе с НАТО "усиливает давление" ради мирного соглашения для Украины и подчеркнул, что рассчитывает на скорое участие России и Украины в переговорах об урегулировании.

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен окончания Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там сделку, мы это сделаем. Много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - заявил американский лидер.

