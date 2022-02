По данным американских изданий, в списки включены российские и белорусские оппозиционеры, журналисты, антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения".

Еще два американских издания сообщили, что США получили достоверную информацию о подготовке Россией списков украинцев, "которые должны быть убиты или отправлены в лагеря" после вторжения в Украину.

Об этом пишут The New York Times и The Washington Post со ссылкой на письмо посла США в ООН Батшебы Нелл Крокер Верховному комиссару ООН по делам человека Мишель Бачелет.

В письме отмечается, что в эти списки включены живущие в Украине российские и белорусские оппозиционеры, журналисты, антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения", – представители ЛГБТ, религиозных и этнических меньшинств.

По данным издания, российские силы планируют широкомасштабные нарушения прав человека: пытки, необоснованные задержания и похищения мирных жителей.

"У нас также есть достоверная информация о том, что российские войска, скорее всего, будут применять смертоносные меры для разгона мирных протестов или иным образом противодействовать мирным проявлениям предполагаемого сопротивления со стороны гражданского населения", – процитировал письмо NYT.

Отмечается, что подлинность письма подтвердили три американских чиновника.

The Washington Post при этом оговаривает, что в письме Крокер не описывается характер разведданных, которые лежат в основе оценке данной информации.

Напомним, ранее о подготовке таких списков сообщал журнал Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и на проинформированные источники. По словам чиновника, США намерено рассекречивают разведданные, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками или теми, кто способен помочь.

