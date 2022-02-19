По словам проинформированных источников, об этом свидетельствуют данные разведки США.

В случае вторжения в Украину Россия готовится убить или арестовать целый перечень известных украинских политических деятелей и антикоррупционных активистов, а также белорусских и российских диссидентов, которые живут в изгнании. Уже даже подготовлены списки.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и на проинформированные источники. Отмечается, что информацию об этом подтвердили четыре человека, которые располагают данными разведки США.

"Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством запугивания и репрессий. Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров, а также уязвимых слоев населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ+", – отметил чиновник на условиях анонимности.

По его словам, США намерено рассекречивают разведданные, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками или теми, кто способен помочь.

В Администрации Джо Байдена удивились, насколько эти списки формализованы. А пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского информацию не прокомментировал.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российское отведение. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

18 февраля он заявил, что президент РФ Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину: "У нас есть основание верить, что российские силы планируют попытаться атаковать Украину в ближайшую неделю - в ближайшие дни".

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