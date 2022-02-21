Недалеко от Украины находятся большинство российских батальонных тактических групп, выяснили журналисты.

Российская Федерация сосредоточила на "расстоянии удара" от Украины около 75% основных боевых единиц страны.

Такое сосредоточение сил весьма необычно, и это одна из причин, по которой в США считают, что РФ готова к нападению, пишет CNN, ссылаясь на слова американского чиновника, который располагает сведениями от разведки.

По словам собеседника, в пределах 60 км от Украины находятся около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп.

"…российские войска вместе с сепаратистскими силами могут достигать 190 000 человек…", – добавил чиновник.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что сейчас Россия, похоже, продолжает готовиться к тому, чтобы в ближайшее время осуществить полномасштабное нападение на украинское государство.

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину – справка УНИАН

Российская сторона осенью 2021-го обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военнослужащих и техники, появилась угроза полномасштабного вторжения.

В середине декабря прошлого года Министерство иностранных дел РФ обнародовало проект договора между своей страной и Штатами о "гарантиях безопасности", в котором Москва, в том числе, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Вашингтон отверг предложение Москвы.

15 февраля текущего года Россия заявила, что начала отводить войска от украинской границы в места постоянной дислокации, однако ни в США, ни в НАТО эти сведения не подтвердили.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что вокруг Украины и Беларуси РФ имеет свыше 150 тысяч военных, и позиция вооруженных сил угрожающая.

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