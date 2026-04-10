Свириденко озвучила, сколько должно стоить дизельное топливо на АЗС

Премьер-министр отметила, что Украина не может себе позволить снизить акциз или НДС на топливо с целью его удешевления.

На сегодняшний день стоимость топлива на АЗС экономически обоснована, а цена на дизельное топливо могла бы превысить 100 гривень за литр. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время часа вопросов к правительству заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Что касается топливного рынка. Это высококонкурентный рынок, и цена на заправках – это отражение ситуации с войной в Иране. После стабилизации на Ближнем Востоке мы можем ожидать ценовой стабилизации в Украине", – отметила глава правительства.

Говоря о нынешних ценах на топливо на АЗС, Свириденко подчеркнула, что, исходя из формулы расчета стоимости топлива, дизель уже должен был бы стоить более 100 гривень за литр.

"Если исходить из формулы (расчета цен на АЗС, – УНИАН), то на сегодняшний день стоимость (дизельного топлива, – УНИАН) могла бы уже превысить отметку в 100, но этого не произошло", – отметила премьер.

Она добавила, что "Укрнафта" является ориентиром для других участников рынка, фактически подтвердив информацию экспертов о том, что цены на АЗС других игроков зависят и от изменения стоимости топлива на заправочных станциях государственной компании.

При этом Свириденко дала понять, что Украина не может себе позволить временно ограничить или отменить акциз и НДС на топливо для снижения розничных цен на него, как это было сделано в некоторых странах мира.

"Вопрос в том, что в ситуации, когда мы сталкиваемся с большим дефицитом, и мы очень много говорили с народными депутатами в течение этой недели. У нас 52 миллиарда долларов дефицита бюджета в этом году", – объяснила глава правительства.

