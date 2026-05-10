Китай верит в 'упадок США' и становится все более самоуверенным, – колумнист NYT

В Китае укрепляется уверенность в "упадке США", что подпитывает националистические настроения, отмечает эксперт.

Китайское общество и политические элиты демонстрируют растущую уверенность в собственной силе, которая, по мнению экспертов, частично основана на искаженном восприятии ситуации в Соединенных Штатах. Об этом пишет политолог, обозреватель The New York Times Яньчжун Хуан.

Одним из примеров нового информационного тренда в Китае стал популярный в соцсетях мем о так называемой "американской линии смерти" – термин, заимствованный из видеоигр, означающий состояние, после которого "ослабленного персонажа легко добить".

Его используют как метафору для описания якобы уязвимости американских семей.

Как отмечает Хуан, в китайском информационном пространстве распространяется представление, что "миллионы американских семей балансируют на грани – одна потерянная работа, болезнь или непредвиденные расходы отделяют их от краха".

В то же время автор подчеркивает, что это не соответствует реальности:

"Уровень насильственной преступности в Соединенных Штатах является самым низким за последние десятилетия, страна сохраняет непревзойденную геополитическую и финансовую мощь".

"Опасная чрезмерная уверенность" в Китае

Яньчжун Хуан предупреждает, что в Китае формируется новая волна самоуверенности, основанная на убеждении в упадке США.

"Я вижу, что в моей родной стране царит опасная новая чрезмерная уверенность, основанная на ложных представлениях об упадке Америки", – пишет автор.

Он считает, что такая риторика может влиять на внешнюю политику Пекина, подталкивая его к более жесткой позиции в отношениях с США.

Националистические нарративы усиливаются

Автор отмечает, что в Китае все больше распространяются националистические настроения – как в СМИ, так и в официальной риторике. Он приводит примеры заявлений публичных интеллектуалов и государственных СМИ, которые противопоставляют "успехи Китая" "проблемам США".

Также он обращает внимание на образовательную политику, которая, по его словам, все больше отходит от западных моделей политического устройства.

"Китай играет по своим правилам"

Хуан пишет, что современный Китай значительно сильнее экономически и политически, чем десятилетие назад, но это сопровождается изменением мировоззрения:

"Сегодня я вижу гораздо более процветающий и могущественный Китай, чем мы осмеливались представить, уверенный в себе и склонный играть по собственным правилам".

В то же время он предупреждает, что рост самоуверенности может повышать риски международных конфликтов, в частности в вопросах Тайваня и Южно-Китайского моря.

Автор предупреждает, что усиление национализма может сделать обе стороны менее склонными к компромиссам.

"Даже незначительный рост национализма заметно повышает вероятность того, что и Китай, и Соединенные Штаты займут более жесткую позицию в противостоянии", – говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, Китай и Россия "в восторге" от раскола в НАТО, который произошел между США и европейскими странами.

Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав отмечает, что Россия и Китай оказали Ирану определенную поддержку, из-за чего Тегеран "сейчас чувствует себя в довольно выгодной позиции", поскольку Европа оказалась в роли стороннего наблюдателя. По мнению генерала, было бы лучше, если бы Европа выступала с США единым фронтом, демонстрируя Китаю, России и Ирану единство НАТО.

