Россия и Иран 'борются' за Китай на нефтяном рынке

Кремль вынужден ограничивать добычу, что уменьшает его экономические возможности для ведения войны против Украины.

Российские и иранские нефтедобывающие компании начали предлагать все большие скидки, соревнуясь за китайских покупателей, сообщает Bloomberg.

Это произошло после того, как Индия сократила закупки у России. Согласно сценарию Rystad Energy, индийский импорт из РФ может упасть на 40% по сравнению с уровнями января – до примерно 600 000 баррелей в день.

Большинство высвобожденных российских поставок сейчас направляются на восток, что стимулирует ценовую войну с иранскими поставщиками, которым долгое время отдавали предпочтение частные нефтеперерабатывающие компании Китая.

Согласно обнародованным данным, российский сорт Urals уже продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле цены эталонной марки Brent, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов.

В то же время нефть Iranian Light продается на 11 долларов дешевле мирового бенчмарка, тогда как в декабре дисконт составлял 8–9 долларов.

Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы долгое время выполняли роль клапана давления на нефтяном рынке, поглощая баррели, от которых отказывались другие. Однако их мощности ограничены – они обеспечивают лишь около четверти общей перерабатывающей способности страны.

Поскольку Китай не может полностью поглотить высвобожденную нефть, непроданные объемы накапливаются в азиатских водах, а у России и Ирана заканчиваются варианты для сбыта.

Кремль уже вынужден ограничивать добычу, лишая себя средств на войну в Украине. Иран, тем временем, пытается отгрузить как можно больше нефти, готовясь к потенциальному нападению со стороны США.

Стоит сказать, что основные китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы традиционно избегали иранского сырья, а в последнее время в основном воздерживаются и от торговли с Россией. По словам специалистов, в настоящее время Иран, вероятно, понесет убытки, поскольку Россия действует все более агрессивно на международном рынке нефти.

Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, показывают, что поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 млн баррелей в день в первые 18 дней февраля. Это примерно на 20% больше, чем в январе, и почти вдвое больше по сравнению с декабрем. Иран в этом году экспортировал в Китай около 1,2 млн баррелей нефти в день, что примерно на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению специалистов, массированное нападение США на Иран может повлиять на способность страны продолжать экспорт, если будут поражены ее нефтяные объекты или нарушено транспортное сообщение через Ормузский пролив. США уже разместили значительные силы на Ближнем Востоке. И хотя президент Дональд Трамп заявлял, что предпочитает дипломатическое соглашение, он также предупреждал, что отсутствие договоренности будет "очень плохо" для Тегерана.

В Индии постепенно отказываются от покупки российской нефти. Как сообщалось, нефтеперерабатывающие компании страны начали избегать закупок российской нефти с поставкой в апреле. Предполагалось, что такой шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с США.

Также недавно стало известно, что российская нефть продается на международном рынке с самой большой скидкой почти за три года, поскольку покупателей отталкивают западные санкции. По данным издания Bloomberg, средняя скидка на нефть Urals по сравнению с Brent с поставкой из западных портов России уже составляет около 30,60 доллара за баррель.

