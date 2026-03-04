Война против Ирана: Хегсет назвал срок контроля над небом Тегерана и упомянул РФ и Китай

Министр войны США назвал нынешние действия лишь "начальной стадией", а операция союзников в Иране не касается Москвы и Пекина.

США переходят к более агрессивной фазе военной операции против Ирана и планируют установить абсолютное доминирование в воздушном пространстве страны. Это должно произойти уже в ближайшие дни, ведь Штаты "ускоряются, а не замедляются", заявил министр войны США Пит Хегсет во время официальной пресс-конференции.

"Как сказал президент Трамп, волны становятся все больше, и они еще больше. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся", - заявил глава оборонного ведомства.

По его словам, военный план США и Израиля предусматривает быстрое доминирование. Цель - взять иранское небо под "полный контроль" менее чем за неделю.

Видео дня

Чиновник отметил, что авиация получила четкие координаты и цели, а войска будут "находить и уничтожать оборонно-промышленные базы иранских вооруженных сил и ракетные установки", а также ликвидировать военное руководство.

При этом Хегсет не скрывает жесткости выбранного подхода, ведь преимущество должно быть тотальным.

"Это никогда не должно было быть честным боем, и это не честный бой. Мы бьем их, когда они лежат, и именно так и должно быть", - подчеркнул министр войны.

Во время пресс-конференции Хегсет успел пройтись по Китаю и России. На вопрос журналиста о послании для этих стран Хегсет ответил резко.

"У меня нет для них никакого послания, и они на самом деле не являются фактором в этой ситуации. Наша проблема не в них. Она заключается в ядерных амбициях Ирана", - резюмировал министр.

Что известно о ситуации вокруг Ирана на данный момент

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила уничтожение иранского самолета Як-130 израильским истребителем F-35I Adir пятого поколения. Это стало первым официально зарегистрированным случаем сбития самолета модернизированным истребителем.

Конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на передачу Украине ракет для систем ПВО. По мнению The Telegraph, президент Зеленский может столкнуться еще и со срывом мирных переговоров с РФ.

Военный конфликт между США, Израилем и Ираном выявил значительные недостатки российских комплексов противовоздушной обороны, отмечает эксперт. Эти системы на основе разработок времен СССР значительно уступают современным образцам западного производства.

Вас также могут заинтересовать новости: