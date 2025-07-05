Однако до сих пор остается вопросом, чего в этом союзе больше - риторики или реального взаимодействия.

Союз России и Китая выглядит самым большим вызовом для демократического мира в 21-м веке, однако до сих пор у Москвы и Пекина больше общей риторики, чем совместных действий. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что для Запада, особенно Европы, крайне важно сохранить современный миропорядок, основанный на правилах и текущем статус-кво. Однако с точки зрения Пекина и Москвы, все выглядит несколько иначе. Путин и Си за последние годы неоднократно обвиняли Запад в якобы попытках помешать их возвышению.

Китай в своих обвинениях часто ссылается на события 19-го - начала 20-го века, когда он был низведен до "полуколониального" состояния. Этим же Кремль, в частности оправдывает свою захватническую войну против Украины, хотя Россия была одним из тех, кто эксплуатировал Китай в колониальные времена.

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"Однополярный мир по своей сути антидемократический и несвободный; он ложный и лицемерный до глубины души. [Западные страны] не хотят, чтобы мы были свободными; они хотят, чтобы мы были колонией. Они не хотят равноправного сотрудничества; они хотят грабить. Они не хотят видеть нас свободным обществом, а массой бездушных рабов", - говорил Путин, оправдывая свою агрессию в Украине.

Как отмечает Financial Times, "мантра многополярности" приобрела популярность в последние годы не только в РФ и Китае, но и во многих "средних государствах", которые требуют большего влияния на глобальное управление. В теории инструментом увеличения влияния "Глобального Юга" на мировые дела должно было бы стать объединение БРИКС, номинально охватывающее почти 45% населения мира и около 40% мирового ВВП.

Конечно, эта агрессивная риторика Китая и РФ вызывают беспокойство на Западе, особенно в контексте их резкого сближения с началом полномасштабной агрессии против Украины. Откровенно об опасности этого союза говорят в действующей администрации США, где не скрывают своего желания любой ценой разлучить Москву с Пекином.

Однако авторы публикации также отмечают, что совместное использование нарратива о плохом Западе и повторение деклараций о дружбе на внутреннюю и международную аудиторию - это инструмент, который предлагает определенные выгоды с минимальным риском.

"Сейчас то, что объединяет Россию и Китай, - это не общее мировоззрение, ни схожие местные, региональные или глобальные цели. Браки по расчету продолжаются до тех пор, пока это устраивает обе стороны. В этом случае есть мощный стимул для формулировки проблем прошлого и вызовов будущего похожим языком и с похожими темами", - пишет Financial Times.

Россия и Китай: последние новости

Как писал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что в случае реальной попытки Китая захватить Тайвань сначала Пекин обязательно будет пытаться спровоцировать Россию атаковать страны НАТО. Это бы отвлекло внимание Европы и США от Юго-Восточной Азии.

Также мы рассказывали, что Москва и Пекин, вероятно, теряют интерес к созданному ими объединению БРИКС. После расширения эта организация еще больше утопает во внутренних противоречиях.

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