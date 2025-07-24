Эти китайские наки Зодиака получат щедрые дары судьбы прямо сейчас

Четверг, 24 июля 2025 года, пройдет под знаком Деревянной Лошади. Это день закрытия, когда завершается то, что уже не требует усилий. Такие дни не означают упущенные возможности - наоборот, они дают завершение, освобождение и вознаграждение за пройденный путь. Шести знакам особенно повезет, пишет YourTango.

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Лошадь

Это ваш день, и энергия года вам благоприятствует. То, чего вы ждали - согласие, завершение, важный шаг в отношениях - наконец-то случится. Удача проявится как спокойствие и уверенность: все сработало, и это теперь ваше.

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Петух

Вы долго колебались, но пора принимать решение. Даже если окружающие этого не оценят сразу, вы почувствуете, что поступили правильно. Что-то важное сдвинется в личной жизни или деньгах, и вы обретете внутреннюю устойчивость.

Коза

День обещает завершение сложной ситуации. Может быть, кто-то уйдет, план отменится или надежда потускнеет - но все это освободит вас для чего-то лучшего. Удача придет тихо, но надолго.

Собака

Вы не гнались за результатом - и именно поэтому он придет сам. Это может быть предложение, новость или возвращение кого-то важного. Вы окажетесь в центре внимания без усилий. Вас заметили - и выбрали.

Бык

Вы получаете результат, к которому шли долго. Не нужно метаться - просто реагируйте. То, что вы строили, теперь дает плоды. Все начинает выравниваться, открывая дорогу к большему.

Кролик

Вы избавитесь от того, что истощало - будь то обязанность, тревожная мысль или неудачное общение. Уйдет то, что мешало. Наступит тишина, и с ней - ощущение победы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вступают в новую эру своей жизни.

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