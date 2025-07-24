Эти китайские наки Зодиака получат щедрые дары судьбы прямо сейчас

В списке есть Лошадь и Петух.

Четверг, 24 июля 2025 года, пройдет под знаком Деревянной Лошади. Это день закрытия, когда завершается то, что уже не требует усилий. Такие дни не означают упущенные возможности - наоборот, они дают завершение, освобождение и вознаграждение за пройденный путь. Шести знакам особенно повезет, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лошадь

Это ваш день, и энергия года вам благоприятствует. То, чего вы ждали - согласие, завершение, важный шаг в отношениях - наконец-то случится. Удача проявится как спокойствие и уверенность: все сработало, и это теперь ваше.

Видео дня

Петух

Вы долго колебались, но пора принимать решение. Даже если окружающие этого не оценят сразу, вы почувствуете, что поступили правильно. Что-то важное сдвинется в личной жизни или деньгах, и вы обретете внутреннюю устойчивость.

Коза

День обещает завершение сложной ситуации. Может быть, кто-то уйдет, план отменится или надежда потускнеет - но все это освободит вас для чего-то лучшего. Удача придет тихо, но надолго.

Собака

Вы не гнались за результатом - и именно поэтому он придет сам. Это может быть предложение, новость или возвращение кого-то важного. Вы окажетесь в центре внимания без усилий. Вас заметили - и выбрали.

Бык

Вы получаете результат, к которому шли долго. Не нужно метаться - просто реагируйте. То, что вы строили, теперь дает плоды. Все начинает выравниваться, открывая дорогу к большему.

Кролик

Вы избавитесь от того, что истощало - будь то обязанность, тревожная мысль или неудачное общение. Уйдет то, что мешало. Наступит тишина, и с ней - ощущение победы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вступают в новую эру своей жизни.

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