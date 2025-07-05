После недавней волны расширения организация уже не способна играть роль альтернативы западной группе G7.

Не только Владимир Путин, но и китайский правитель Си Цзиньпин отказался ехать на саммит БРИКС, который должен начаться завтра в Бразилии. Это свидетельствует о потере интереса к этой организации в Москве и Пекине, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что лидер Китая посещал все саммиты БРИКС в течение последних 12 лет, что он находится у власти. Формальной причиной послать на бразильский саммит премьер-министра Ли Цяна было названо отсутствие окна в рабочем расписании Си Цзиньпина.

Российский диктатор пропускает уже не первый саммит БРИКС. Так, в 2023 году он не полетел на саммит в Южной Африке. Очевидной причиной является международный ордер на арест Путина, который формально обязаны выполнить и Южная Африка, и Бразилия. И обе страны не смогли гарантировать военному преступнику, что его не арестуют.

Видео дня

Однако более глобальными причинами для Путина и Си не ехать на очередной саммит, вероятно, стала потеря интереса к этой организации. Как отмечает The Guardian, БРИКС изначально создавался как альтернатива группе G7, но для развивающихся стран. С самого начала БРИКС не хватало единства из-за разных, часто взаимоисключающих интересов. В последние годы в организацию вступил еще ряд стран, добавив новых противоречий.

Теперь, кроме стран-основательниц (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в БРИКС ходят еще и Индонезия, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Они имеют разный уровень экономического развития и разный уровень антагонизма к Западу.

Доктор Кристофер Сабатини, старший научный сотрудник по вопросам Латинской Америки в британском аналитическом центре Chatham House, приводит лишь несколько примеров того, в чем страны БРИКС не могут прийти к согласию.

Например, Китай блокирует попытки Индии стать еще одним постоянным членом Совета Безопасности ООН из-за их давнего пограничного конфликта в Гималаях. Бразилия продвигает идею сокращения выбросов углерода, но это противоречит экономическим интересам Саудовской Аравии, России и ОАЭ, которые экспортируют много нефти и газа. А Индия выступает против идеи создания собственной валюты БРИКС как альтернативы доллару, о чем не так давно рассказывали в Москве.

БРИКС: последние новости

Как писал УНИАН, в октябре Россия открыто заявила о намерении нарушить доминирование доллара в мировой финансовой системе, создав новую систему международных банковских платежей на базе организации БРИКС. В частности отмечалось, что это облегчит обход западных санкций, наложенных на Россию.

На эти заявления обратил внимание президент США Дональд Трамп. Он предупредил, что страны, причастные к попыткам сбросить доллар с мирового пьедестала, получат 100-процентную пошлину на экспорт своих товаров в США.

Власти Индии поспешили заверить, что БРИКС вообще не нужна своя собственная валюта, которая бы стала альтернативой для доллара.

Вас также могут заинтересовать новости: