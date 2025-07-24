Александр рассказал, что именно негативно повлияло на их отношения.

Известный украинский рэпер YARMAK (он же Александр Ярмак), который в начале полномасштабного вторжения стал на защиту страны и сейчас служит в 412-м полку беспилотных систем Nemesis, откровенно рассказал об отношениях с женой.

Мужчина отметил, что они в браке с Анной уже 9 лет. По словам воина, за эти годы случалось разное, более того, даже несколько раз супруги были на грани развода.

"Сейчас в стране много разводов - и это понятно. Война очень истощает эмоционально. Моя семья несколько раз тоже была на грани развода. Ты возвращаешься домой истощенный, нервный, можешь не заметить, что где-то не уделил внимания. Все непросто, и я над этим стараюсь работать. И с другой стороны - каждый в семье тоже проходит свой фронт. Иногда кажется, что твоя усталость важнее, но это не так", - подчеркнул рэпер в интервью OBOZ.UA.

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Александр также добавил, что до сих пор у них с женой бывают критические моменты. Однако они стараются вместе их преодолевать, ведь, по словам Ярмака, семья - это самое главное для него.

"Я стараюсь не забывать о каких-то приятностях - подарить цветы, сказать что-то хорошее. В общем, просто быть на связи, потому что это все очень важно. Легко ли отпустила меня жена на войну? Нет. Думаю, любая женщина, которая искренне любит, поступила бы так же. Это всегда трудно. Я искренне благодарен жене и дочери за поддержку. Мы находим общий язык, хотя критические моменты бывают до сих пор, признаюсь откровенно. Но несмотря на все, семья для меня - это главный смысл того, почему я в армии. Я защищаю свою страну, потому что хочу жить в ней со своей семьей", - отметил Александр.

Напомним, ранее Александр Ярмак эмоционально высказался о русском языке в Киеве.

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