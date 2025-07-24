В последнее время юг Украины страдает от бездождевой погоды, говорит синоптик Наталья Диденко. Однако оптимистического прогноза пока сделать нельзя. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"К сожалению, в ближайшей перспективе осадков в южной части не видно", - сообщила эксперт по погоде.
Однако, в ночные часы 28 и 29 июля, могут пройти дожди, но большая вероятность на Одесщине.
Погода в Украине - прогноз до конца июля
В завершающие дни июля самые высокие температуры ожидаются в южных и восточных регионах Украины, однако осадки все же охватят значительную часть территории. Об этом сообщила Наталья Голеня, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, в комментарии для Погода УНИАН.
По ее словам, до конца месяца в Украине сохранится влияние западных атмосферных процессов. Периодически через страну будут проходить фронты, которые принесут дожди и грозы, преимущественно в западные, северные и центральные области. В южных и восточных регионах осадки ожидаются лишь местами.
Температурный режим также будет отличаться: на западе и севере воздух будет прогреваться до +23°...+30°, в центре - до +32°. Зато на юге и востоке жара может достигать +34°, а иногда и +35°...+37°.
Впрочем, в конце июля возможно ослабление жары, особенно в северных и западных регионах, где столбики термометров могут опуститься до +18°...+24°. На юге температура снизится до около +30°.