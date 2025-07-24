По словам главы российской переговорной группы Мединского, этот обмен должен начаться в ближайшее время.

На переговорах в Стамбуле было договорено об обмене еще более 1200 военнопленных с обеих сторон.

О договоренности сообщили руководители украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский, передает Украинская правда.

"Договоренность и результат этого гуманитарного трека - это более 1200 человек. Это будут обмены, реализованные нашими коллегами. И мы продолжим наши дальнейшие обмены", - поделился деталями Умеров.

Видео дня

Член украинской делегации Сергей Кислица уточнил, что речь идет о возвращении именно военнопленных.

Мединский подтвердил договоренность об обмене и добавил, что это масштабный обмен будет проведен в ближайшее время.

"Продолжая обмены военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны", - сказал он.

Руководитель российских переговорщиков также заявил, что РФ предложила передать Украине большее количество военнопленных. Кроме этого, РФ предложила Украине передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.

Напомним, вчера поздно вечером прошел 9-й обмен военнопленными.

Переговоры в Стамбуле

Вчера вечером в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Они длились менее часа и проходили в закрытом режиме.

После этого секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила россиянам провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Вас также могут заинтересовать новости: