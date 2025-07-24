После разгрома двух ключевых антикоррупционных ведомств, отступление украинских властей от демократических принципов наконец-то привлекло внимание всего мира.

Самый очевидный противник Украины - это РФ, но, возможно, есть еще один разрушительный внутренний враг - полуавтократическое руководство страны.

Как говорится в материале POLITICO, масштабы отступления от демократии стали очевиднее после того, как президент Владимир Зеленский разгромил два ключевых антикоррупционных ведомства, которые были сосредоточены на высокопоставленных чиновниках.

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Несмотря на протесты в стране, Зеленский одобрил новый закон, который передаст значительные полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) назначенному по политическим мотивам генеральному прокурору.

На фоне растущего давления общественности и Евросоюза на Зеленского, он пошел на уступку, заявив, что введет новое законодательство, которое обеспечит "все нормы независимости антикоррупционных институтов".

"Что он имел в виду, остается неясным", - отметило издание.

Издание напомнило, что НАБУ и САП были созданы в 2015 году по настоянию ЕС и других международных партнеров, в качестве независимых от правительства антикоррупционных органов, обладающих достаточной властью для расследования правонарушений, совершаемых высокопоставленными чиновниками и лицами, имеющими политические связи.

Однако закон №12414, который Зеленский быстро подписал после того, как он был принят Верховной Радой в беспрецедентной спешке, теперь лишает НАБУ и САП этой независимости. Вместо этого он предоставляет Генеральной прокуратуре право отдавать приказы этим ведомствам и передавать дела их собственному прокурору, фактически разрушая гарантии, защищающие эти органы от неправомерного политического вмешательства.

Зеленский заверил украинцев, что не намерен подрывать работу этих ведомств, намекнув, что изменения необходимы для защиты от российского влияния.

"Однако ни он, ни влиятельный глава Администрации президента Андрей Ермак, не указали, как именно Москва могла влиять на эти ведомства", - акцентировало издание.

Несмотря на заверения Зеленского, в Евросоюзе придерживаются мнения, что НАБУ и САП фактически становятся полностью зависимыми. Уже несколько месяцев они горько, хотя и в частном порядке, жалуются на отход украинского президента от демократии. Они были недовольны чистками и перестановками, в результате которых из правительства ушли более независимо мыслящие министры и чиновники, такие как бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, написало издание.

Журналисты также добавили, что власти Евросоюза были недовольны увольнением командующего вооруженными силами Валерия Залужного, который конфликтовал с президентом как по вопросам военной стратегии, так и по необходимости расширения мобилизации.

Издание отметило, что представители ЕС также выразили опасения, что поиск предателей и российских коллаборационистов превращается в политическую охоту, направленную на то, чтобы заставить критиков замолчать.

"Однако до сих пор эти опасения держались в тайне - в основном, чтобы не давать Москве пропагандистского подарка и не подрывать поддержку Запада в обороне Украины", - объяснило издание.

Но на этот раз все иначе, подчеркнуло издание и отметило, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уже заявила, что такая ситуация негативно скажется на переговорах о вступлении Украины в ЕС. Также серьезно обеспокоены положением дел и послы стран "Большой семерки" в Украине. Другие высокопоставленные чиновники в Брюсселе также выразили неодобрение, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая потребовала ответа от Зеленского.

"Так почему же чиновники ЕС только сейчас публично выразили обеспокоенность этой монополизацией власти?", - задалось вопросом издание.

Журналисты рассуждают, что отчасти это связано с тем, что действия антикоррупционных агентств были очень очевидными. Как отметило POLITICO со ссылкой на сотрудников антикоррупционных ведомств, НАБУ начало расследование в отношении действий сотрудников аппарата президента и министров.

Оппозиционный депутат Николай Княжицкий считает, что причиной разгрома агентств стали их действия против приближенных президента. "НАБУ было близко к тому, чтобы предъявить обвинения нескольким чрезвычайно влиятельным людям, и властям нужно было срочно защитить себя", - заявил он POLITICO.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

21 июля СБУ совместно с Офисом Генпрокурора провели обыски у детективов НАБУ, назвав это "операцией по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро". Источник в СБУ рассказал, что на детективов НАБУ осуществлялось неофициальное влияние РФ.

22 июля Рада приняла закон , который влияет на работу НАБУ и САП, передавая отдельные полномочия Офису генерального прокурора.

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