Рассказываем, какие бывают сигнализаторы газа и как их выбирать.

Украинцы активно используют баллонный и трубопроводный газ, однако далеко не у каждого дома стоит сигнализатор газа.

Это большое упущение, ведь риск утечки газа есть всегда. Особенно, если в жилище есть плиты, работающие на нем. Ранее мы рассказывали, какие сейчас цены на газ в Украине.

В "Нафтогазе Украины" посоветовали обязательно приобрести и установить сигнализатор. Мы разобрались, какие виды прибора бывают и как их устанавливают.

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Какие бывают газовые сигнализаторы

Главной составляющей этого устройства является чувствительный элемент, которые отвечает за обнаружение утечки. Их существует три типа.

В инфракрасном это - нить накаливания или светодиод. Прибор излучает инфракрасные волны. Если в воздухе обнаруживаются какие-то примеси, то длина волн меняется и устройство подает сигнал.

Важно понимать, что сигнализатор может отреагировать не только на угарный газ, но и на метан, хлор и фосген. Хотя устройство очень простое в использовании и монтаже, его главные минусы состоят в частом ложном срабатывании и низкой энергоэффективности.

В каталитическом сигнализаторе установлена емкость с электролитом. Когда внутрь попадают молекулы газа, это запускает химическую реакцию. При этом, чем больше его количество, тем быстрее будет процесс. После этого датчик подает сигнал.

Это также бюджетное и простое в установке устройство. Оно меньше тянет свет и быстро реагирует на опасность. Однако, если его повредить, то может произойти утечка химического вещества. Так что с этим прибором стоит быть осторожнее.

Последний в списке полупроводниковый сигнализатор газа. Он анализирует электропроводимость среды, постоянно сканируя воздух в помещении. Если проводимость увеличится из-за примеси газа, то устройство подаст сигнал. Чтоб предотвратить срабатывания прибора из-за пыли, его оснащают угольным фильтром.

Минус таких сигнализаторов в их высокой стоимости. Кроме того, их тяжело устанавливать. Однако, шанс ложного срабатывания почти равняется нулю. Это может произойти, только если рядом будет открытый огонь.

В целом сигнализаторы запитывают от батареек или сети. Последнее считается более стабильным и надежным, ведь не нужно следить, не разрядилось ли устройство. У некоторых моделей есть и резервное питание, поэтому даже при отключении света дом будет в безопасности.

Стоит отметить, что умные и дорогие сигнализаторы способны вызвать аварийную службу, включить вытяжку и перекрыть газ. Однако для этого они должны быть подключены к соответствующим системам. Настраиваются такие функции через приложение на телефоне.

Где купить сигнализатор газа и как установить

Эти устройства доступны в продаже во многих магазинах, а также их можно заказать через интернет, в том числе через сайт самого "Нафтогаза". Цены на устройство очень разные - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривень.

Крепить сигнализатор газа нужно на потолок примерно в 30 сантиметрах от стены. Если же решили устанавливать его на стену, то устройство нужно монтировать выше уровня дверей и окон, расстояние от потолка должно быть от 15 см.

При этом до газового прибора должно быть около одного-трех метров.

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