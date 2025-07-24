По словам военного, таким образом армия РФ хочет подготовиться к более масштабным действиям.

На Харьковщине враг постоянно осуществляет огневое воздействие и делает это не только на позиции первой линии, но и в глубину. Об этом рассказал офицер отделения планирования 13 бригады НГУ Хартия Алексей Разумный в эфире "Киев24".

"Где-то со времен Курской операции противник больше стал уделять внимание ударам по логистике, пытается действовать на большую глубину, используя для этого дроны на оптоволокне, ударные дроны, и поэтому это иногда долетает практически до Харькова", - отметил военный.

По словам офицера, расстояние от переднего края, на котором армия РФ создает угрозу, как для военных, так и гражданских, оно увеличивается, поэтому увеличивается интенсивность таких ударов.

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"Это происходит практически ежедневно. Если говорить о попытках действовать на земле, то прежде всего речь идет о малых пехотных группах, которые или проводят ротации, или пытаются осуществлять логистику, или улучшить свое тактическое положение и фактически сократить эту серую зону, которая существует между передним краем наших войск и противника. Она существует из-за того, что обе стороны очень активно мониторят передний край и наносят удары с помощью БпЛА и других огневых средств", - подчеркнул Разумный.

Офицер добавил, что сейчас враг пытается на разных участках дозированными ударами растянуть украинские силы, спровоцировать резервы и подготовить условия для более масштабных действий.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман спрогнозировал, где активизируется враг. По его словам, россияне уже начали летнее наступление. Гетьман подчеркнул, что Украина ожидает ударов на нескольких участках фронта, о чем говорил и президент.

"Об этом говорил верховный главнокомандующий, что мы ожидаем северо-южное Слобожанское направление, возможно, южное направление - Запорожское и Херсонское, и очевидно это Купянско-Лиманское направление. И восточный фронт - Покровский, Торецкий и Константиновский", - отметил майор запаса.

В то же время офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов ответил, идут ли бои за Покровск. По его словам, сейчас продолжаются бои за южные окраины: поля, окрестности населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться.

"Идет постоянная работа. Враг пытается дальше давить. Они подтянули резервы и пытаются прорваться", - добавил Прибыльнов.

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