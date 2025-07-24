Эксперты объяснили, от чего зависит передача таких систем Украине.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ЗРК Patriot для Украины будут доставлены за недели. Кроме того, как в США, так в Европе были настроены на быструю поставку этих систем.

В то же время немецкое издание Spiegel, ссылаясь на собственные правительственные источники, написало, что первый комплекс Patriot передадут Украине весной 2026 года, ведь это должна быть перенаправленная поставка швейцарского заказа. Относительно других систем, что они будут еще позже.

В свою очередь в Defense Express напомнили, что правительство Швейцарии официально заявило, что получило предупреждение от США о направлении ее заказа на 5 батарей неполного состава с 17 пусковыми в целом на нужды Украины.

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"И именно эти Patriot и являются тем, что готовы оплачивать европейские партнеры для Украины. И для понимания на сколько затянутым может быть поставка этих комплексов: контракт на поставку Patriot в Швейцарию должен был быть выполнен до 2028 года. Но главным является вариант механизма, как батареи Patriot смогут усилить ВСУ и глобально их три. Вариант №1 - самый быстрый. Германия принимает решение отдать еще один-два Patriot из собственных запасов, которые сейчас сократились до 7, потому что еще 2 ЗРК отдали в аренду Польше, а до этого 3 комплекса были предоставлены Украине", - подчеркнули аналитики.

По словам экспертов, такое ослабление обороны было бы временным для Бундесвера до момента прибытия замены.

"Как теперь понятно - до весны 2026 года с прибытием замены по заказу Швейцарии. Параллельно находятся другие доноры, например, еще Patriot на аналогичных условиях только временного ослабления своей ПВО отдают Нидерланды и Швеция", - отметили в материале.

Вариантом №2, по мнению аналитиков, является не уменьшать свою обороноспособность, а провести фактическую ротацию. В частности получили новый Patriot, отдали его, или старый, Украине в рамках помощи.

"Вариант №3: вообще просто заказать у США для Украины новые ЗРК, которые будут изготовлены по очереди, которая уже растянулась на 4-5 лет. Что конечно вообще не требует никаких изменений в очереди поставок, чему та же Швейцария только обрадуется. Конечно, для Украины наиболее желательным вариантом остается первый. В то же время в Берлине могут считать, что он довольно рискованный и решить двигаться по второму", - предположили в Defense Express.

Patriot для Украины - последние новости

В то же время "Суспільне", ссылаясь на источник в американском правительстве, сообщило, что США ведут переговоры с другими странами о передаче Украине систем Patriot. Сейчас процесс находится на стадии договоренностей и не имеет дедлайна.

Чиновник отметил, что обсуждения со странами продолжаются, а цель этого - определить, кто и что может передать.

Также министр обороны Германии Борис Писториус назвал главное условие для быстрой передачи Украине двух комплексов Patriot. По его словам, предпосылкой для этого является их быстрая замена.

"Мы бы потеряли возможность тренироваться, если бы не смогли этого делать в течение года, полутора или даже двух лет из-за отсутствия систем... Сейчас мы ищем решения, которые позволят нам идентифицировать системы Patriot в государствах-членах в Европе", - пояснил министр.

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