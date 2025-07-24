Сердце актрисы уже не свободно.

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая известна по сериалам "Поймать Кайдаша", "След" и многим другим киноработам, рассказала об изменениях в личной жизни.

Не секрет, что Антонина была в браке с Андреем Якушевым. Пара развелась 6 лет назад. У экс-супругов есть общий Максим, который сейчас живет с мамой. Позже кинозвезда была в еще одних отношениях, которые завершились больше года назад. После разрыва Хижняк приписывали роман с Тарасом Цымбалюком, но она не комментировала свою личную жизнь. Однако на днях в интервью Маше Ефросининой призналась, что сейчас у нее есть близкий человек.

"Сейчас рядом со мной есть близкий человек, который мне помогает. И в частности с сыном Максимом. И я больше не хочу об этом говорить. Поэтому не могу сказать, что я в активном поиске. Но если предложат на "Холостячку", то я подумаю", - отметила Антонина.

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К слову, как зовут избранника актрисы, сколько они уже вместе и чем он занимается - она не отметила.

Напомним, ранее Антонина Хижняк рассказала, поддерживает ли общение с экс-супругом после развода.

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