Сейчас Украина борется за всех нас, за право каждого народа самостоятельно выбирать свою судьбу, отметил эксперт.

Результат войны в Украине может определить не только судьбу этой страны, но и направление развития европейской либеральной демократии. Об этом для Financial Times пишет Мартин Вулф, британский аналитик и эксперт по экономическим вопросам.

"Украина борется не только за себя. Она борется за всех нас, за право каждого народа самостоятельно выбирать свою судьбу", - отмечает Вулф. "Это борьба против тирании, в которой выбор лидера равен закону, а не воле народа".

Экс-советник Белого дома Фиона Хилл и британский эксперт по внешней политике Анджела Стент еще в 2022 году предупреждали, что Путин считает своим "божественным правом уничтожить украинскую национальную идентичность и присоединить ее к так называемой Великой России". По словам Гилл, сегодня эта угроза не потеряла актуальности:

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"Европейцы должны понять, что и их границы условны для подобного имперского мышления".

Военные аналитики указывают, что несмотря на почти четыре года полномасштабной агрессии, Россия не достигла значительного прогресса. "За весь 2024 год РФ получила менее 1% украинской территории", - говорится в отчете Центра стратегических исследований. При этом российские потери в пять раз превышают общие потери в войнах СССР после 1945 года.

"Путин думал, что это будет прогулка. Как же он ошибался", - говорит один из украинских чиновников на условиях анонимности. В то же время он признает: "Ситуация остается нестабильной, люди уставшие, но дух не сломлен".

Несмотря на героизм Украины, вопрос стоит ребром: сделает ли Запад достаточно? Согласно данным Кильского института мировой экономики, сейчас ЕС тратит на двустороннюю поддержку Украины лишь 0,1% ВВП.

"Это мизер", - подчеркивает эксперт по безопасности из Берлина. "Германия потратила 0,13%, Франция - меньше половины этого. Это непропорционально угрозе, которая нависает над всем континентом".

В этом контексте важную роль играет и США. "Трамп дал понять, что для него Путин - не враг, а соперник. Но его можно убедить поддержать необходимые поставки - за правильную цену", - утверждает источник в Вашингтоне.

По мнению европейских обозревателей, события 2025 года стали тревожным сигналом. "Мы больше не можем полагаться только на Америку", - говорит французский политолог Жан-Мишель Лагранж. "Пришло время для Европы стать субъектом, а не объектом геополитики".

Вулф подытожил:

"Как и в 1930-х годах, решения, принятые сейчас, могут сформировать будущее континента и даже мира на несколько поколений. Я не оптимист. Но в одном я уверен: если демократическая Европа не сможет действовать слаженно сейчас, она обречена".

Европа меняет позицию в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, после того, как Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину 50-дневный ультиматум относительно войны в Украине, европейцы слишком расслабились и сосредоточили свое внимание на действиях Израиля в секторе Газы.

Впрочем, российская угроза от этого никуда не исчезла, и нет признаков, что Москва готова уступить американскому ультиматуму, пишет для Telegraph бывший офицер британской армии, военный обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он предупреждает, что 50-дневный срок ультиматума истечет достаточно быстро, и надо убедиться, что в сентябре мы будем обсуждать справедливый мир для Украины, а не продолжение войны. По мнению, аналитика, единственный, кто сейчас уделяет должное внимание войне, - это, к сожалению, сам Путин.

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