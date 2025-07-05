Если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он захочет, чтобы перед тем Россия атаковала страны НАТО, чтобы отвлечь внимание мира от Индо-Тихоокеанского региона. Такое мнение генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал в интервью изданию The New York Times.
"Все больше осознается, и не будем наивными в этом отношении: если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему очень младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО". Скорее всего, именно так это и будет развиваться", - заявил Рютте.
По его словам, чтобы сдержать Путина, НАТО должно быть "сильным коллективно" настолько, чтобы российский диктатор не решился напасть.
"А во-вторых, сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом - то, что президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) очень активно пропагандирует. Потому что у нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом", - пояснил глава НАТО.
Вероятность войны России с НАТО
Как сообщал ранее УНИАН, немецкий историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель недавно сделал тревожный прогноз, что нынешнее лето будет последним мирным летом в Европе. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за новой политики президента США Дональда Трампа.
По мнению главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, через 2-4 года после завершения войны в Украине Россия будет технически готова к агрессии против Европы. По его словам, вопрос не в том, нападет ли еще на кого-то РФ, а в том, кто будет следующий. "Польша, страны Балтии, Северная Европа - в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда?" - сказал Иващенко.