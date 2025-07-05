По мнению генсека НАТО, нападению Китая на Тайвань может предшествовать атака РФ на страны Альянса.

Если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он захочет, чтобы перед тем Россия атаковала страны НАТО, чтобы отвлечь внимание мира от Индо-Тихоокеанского региона. Такое мнение генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал в интервью изданию The New York Times.

"Все больше осознается, и не будем наивными в этом отношении: если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему очень младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО". Скорее всего, именно так это и будет развиваться", - заявил Рютте.

По его словам, чтобы сдержать Путина, НАТО должно быть "сильным коллективно" настолько, чтобы российский диктатор не решился напасть.

Видео дня

"А во-вторых, сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом - то, что президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) очень активно пропагандирует. Потому что у нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом", - пояснил глава НАТО.

Вероятность войны России с НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, немецкий историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель недавно сделал тревожный прогноз, что нынешнее лето будет последним мирным летом в Европе. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за новой политики президента США Дональда Трампа.

По мнению главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, через 2-4 года после завершения войны в Украине Россия будет технически готова к агрессии против Европы. По его словам, вопрос не в том, нападет ли еще на кого-то РФ, а в том, кто будет следующий. "Польша, страны Балтии, Северная Европа - в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда?" - сказал Иващенко.

Вас также могут заинтересовать новости: