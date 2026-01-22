Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально объявил о начале деятельности "Совета мира", также были подписаны инаугурационные документы для начала работы организации, в частности ее устав. В начале церемонии Трамп был объявлен председателем "Совета".

По словам президента США, присоединиться к инициативе собрались "многие его друзья" из других стран. На данный момент известно о присоединении к "Совету мира" таких стран, как: Марокко, Бахрейн, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Как заявил Трамп, "Совет мира" должен работать совместно с Организацией Объединенных Наций.

Мол, ООН имеет колоссальный потенциал, но не использует его: "Как только этот "Совет" будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. И мы будем это делать совместно с Организацией Объединенных Наций".

Формально, новая международная организация основана для обеспечения урегулирования и восстановления Сектора Газа. То есть, с измеримыми и ограниченными по времени задачами. Но, что интересно, сама институция - постоянная.

Итак, осмелюсь утверждать, что Дональд Трамп изменил идею "Совета мира" с прицелом на деконструкцию системы Организации Объединенных Наций. И прежде всего - Совета Безопасности ООН.

Дело в том, что для США, на фоне активности КНР, крайне важно наличие собственной "американоцентричной организации".

Тем более, что внутри НАТО планируется раскол (в том числе из-за Гренландии). Именно поэтому в "Совет мира" приглашено большое количество государств, включая те, которые находились "в орбите Китая". Ведь вторая линия логики – создать условный "антикитайский блок" и поставить государства, развивающие отношения с КНР, в ситуацию жесткого выбора.

Но пока эта главная идея отложена. Причина – слишком малое количество участников на инаугурационной встрече. Точнее, для решения проблемы "урегулирования в Секторе Газа" – прекрасный состав. Но для глобальных тем – незначительный.

Соответственно, стоит ожидать, что начнут с Газы, но в ближайшие месяцы Трамп будет активно загонять в "Совет мира" других участников. А дальше – политический джихад Трампа против ООН.

Игар Тышкевич, политический аналитик