Трамп созывает первое заседание Совета мира, - Axios

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп созывает первое заседание созданного им Совета мира. Оно должно состояться уже 19 февраля в Вашингтоне.
Об этом со ссылкой на источники в США и дипломатических кругах сообщает издание Axios. По данным журналистов, администрация США хочет использовать эту встречу для того, чтобы реализовать второй этап соглашения о прекращении огня в Газе и сборе средств на восстановление анклава.
"Это будет первое заседание Совета мира и конференция по сбору средств на восстановление Газы", – рассказал неназванный американский чиновник.
Заседание Совета мира планируют провести в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь.
"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут присутствовать", – отметил один из собеседников.
Совет мира Трампа: что стоит знать
22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп официально объявил о начале деятельности "Совета мира", который он и создал.
Сейчас этот Совет насчитывает 27 членов, а возглавляет его Трамп. Кстати, он будет находиться на этой должности и после завершения президентского срока, писали в СМИ. Созданная американским лидером структура будет заниматься, в том числе, вопросом Газы.
Стоит отметить, что большинство западных партнеров Вашингтона отклонили приглашение присоединиться к Совету мира Трампа. Частично – из-за того, что его устав предоставляет Совету широкие полномочия, а Трамп имеет исключительное право вето на его решения.
Кстати, приглашение на вступление в Совет мира, среди прочих, получили страна-агрессор Россия и ее союзник Беларусь.
Украина тоже получила соответствующее приглашение. Президент Владимир Зеленский сказал, что не представляет, как Украина может быть в "Совете мира" Трампа, где будет присутствовать и РФ.