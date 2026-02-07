Трамп созывает первое заседание Совета мира, - Axios

Заседание планируют провести в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп созывает первое заседание созданного им Совета мира. Оно должно состояться уже 19 февраля в Вашингтоне.

Об этом со ссылкой на источники в США и дипломатических кругах сообщает издание Axios. По данным журналистов, администрация США хочет использовать эту встречу для того, чтобы реализовать второй этап соглашения о прекращении огня в Газе и сборе средств на восстановление анклава.

"Это будет первое заседание Совета мира и конференция по сбору средств на восстановление Газы", – рассказал неназванный американский чиновник.

"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут присутствовать", – отметил один из собеседников.

Совет мира Трампа: что стоит знать

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп официально объявил о начале деятельности "Совета мира", который он и создал.

Сейчас этот Совет насчитывает 27 членов, а возглавляет его Трамп. Кстати, он будет находиться на этой должности и после завершения президентского срока, писали в СМИ. Созданная американским лидером структура будет заниматься, в том числе, вопросом Газы.

Стоит отметить, что большинство западных партнеров Вашингтона отклонили приглашение присоединиться к Совету мира Трампа. Частично – из-за того, что его устав предоставляет Совету широкие полномочия, а Трамп имеет исключительное право вето на его решения.

Кстати, приглашение на вступление в Совет мира, среди прочих, получили страна-агрессор Россия и ее союзник Беларусь.

Украина тоже получила соответствующее приглашение. Президент Владимир Зеленский сказал, что не представляет, как Украина может быть в "Совете мира" Трампа, где будет присутствовать и РФ.

