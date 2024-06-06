Вероятно, пассажирский поезд проехал мимо знака остановки, что и стало причиной столкновения.

В Чехии пассажирский поезд RegioJet 1021, который направлялся в Чоп в Украине, столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo. Сейчас известно о четырех погибших и десятках раненых. Как сообщает чешский новостной портал iDNES, авария случилась возле новой станции Пардубице.

Пресс-секретарь пожарной железнодорожной администрации Мартин Кавка сначала заявил о "двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии". Однако уже через час пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Елена Кисиала уточнила, что погибли четыре человека.

Как отмечается, среди десятков пострадавших есть дети. К спасательной операции привлекли вертолеты и 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев.

"Столкновение поездов - это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем пострадавшим", - написал премьер-министра Чехии Петра Фиала в соцсети X.

Издание Hospodářské noviny пишет, что поезд RegioJet проехал мимо знака остановки и это, предварительно, могло стать причиной столкновения с грузовым. В настоящее время ведется расследование.

Инциденты с поездами

Ранее УНИАН сообщал, что в Приамурье сошел с рельсов грузовой поезд, начался пожар.

В России из-за пьяного машиниста столкнулись два поезда. Машинист уговорил помощника пройти вместо него медосмотр, фельдшер не заметил.

В Индии товарный поезд с 53 вагонами, который перевозил щебень, проехал без машиниста более 70 км.

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