В Сирии изъяли контрабандное китайское оружие, которое готовились перебросить в Ливан

Это самая крупная партия изъятого оружия.

Правительство Сирии изъяло наибольшее количество контрабандного вооружения, которое готовили к отправке в Ливан. В этой партии были и образцы китайского производства, пишет портал Милитраный.

По сообщению военного обозревателя обозреватель Qalaat Al Mudiq, Министерство внутренних дел Сирии обнаружило и изъяло партию из 200 ракет для реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Вооружение хранилось в районе Куссейра на юго-западе провинции Хомс.

Сообщается, что нынешнее сирийское правительство официально не применяет эти ракеты.

"Вместе с ракетами обнаружены подрывники MJ-4 китайского производства. Маркировка на подрывниках указывает на 1991 год изготовления", - пишет Милитарный.

Портал предполагает, что это возможные остатки арсеналов времен режима бывшего сирийского диктатора Башара Асада. Однако называет маловероятным хранение крупной партии ракет в то время, когда в стране годами продолжалась гражданская война, а арсеналы захватывались и разрушались.

Более вероятным является сценарий контрабанды, добавили в Милитарном. Ракеты, пишут авторы, могли быть доставлены в Сирию как транзитный груз для дальнейшей передачи террористическим или незаконным группировкам.

Ситуация в Сирии

Также напоминается, что в Сирии продолжаются взрывы складов боеприпасов. В частности, 22 июля в районе Идлиба, вблизи трассы Идлиб - Маарат-Мисрин, взорвался большой склад боеприпасов, принадлежавший сирийской армии. Днем ранее, 23 июля, аналогичный инцидент произошел в районе Хомса.

Причиной взрывов могло стать небрежное обращение с боеприпасами. Однако не стоит исключать "версию диверсии со стороны враждебных новому сирийскому правительству вооруженных группировок или действий израильских сил", добавили в Милитарном.

Башар Асад - последние новости

Напомним, что новое правительство Сирии, с которым Украина возобновила дипломатические отношения, выдало ордер на арест Башара Асада. Его обвиняют в тяжких преступлениях, в том числе убийствах и пытках. Иски против него подали и родные жертв. Сейчас Асад скрывается в России.

