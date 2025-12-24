Если бы у российского диктатора была хоть капля порядочности, он бы объявил о прекращении огня, хотя бы на 24 часа. Но у него ее нет.

Президент США Дональд Трамп, похоже, больше заинтересован в полях для гольфа и рисовании условных военных кораблей, которые будут названы в его честь, чем в противостоянии горькой реальности войны в Украине.

Такое мнение высказал в своем материале на The Telegraph обозреватель Хэмиш де Бретон-Гордон. "Тем временем Украина продолжает борьбу, с недостатком ресурсов и все больше брошенная теми, кто когда-то заявлял, что будет твердо противостоять тирании, даже несмотря на то, что они укрываются от военной машины Путина за бастионом украинских жертв", - написал он.

Обозреватель акцентировал, что в пародии на христианские ценности российский диктатор Владимир Путин выбрал Рождество для усиления атак на украинцев.

"Ракеты и беспилотники нацелены на украинскую энергосистему, погружая дома во тьму и холод... Это не сопутствующий ущерб; это стратегия", - утверждает Бретон-Гордон и добавляет, что Путин хорошо ее усвоил еще по Сирии.

Вся надежда на Европу

Он отметил, что реальность теперь предельно ясна: Европа - последняя надежда на то, что завоевательную кампанию Путина можно остановить там, где она сейчас находится:

"Если Украина хочет выжить как суверенное государство, это произойдет благодаря тому, что европейцы решили действовать".

При этом журналист подчеркнул, что некоторые все еще цепляются за иллюзию, что Путин удовлетворится Украиной и остановится.

"Эта вера - преднамеренное невежество. Она игнорирует Будапештский меморандум, в котором Россия гарантировала безопасность Украины в 1994 году. Она игнорирует откровенную ложь Путина в январе 2022 года, когда он заявил, что передвижение войск в Беларуси было всего лишь учениями, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. Верить диктатору сейчас - значит игнорировать все уроки новейшей истории", - считает обозреватель.

Что должна сделать Европа

По крайней мере, Европа должна помочь Украине защитить население. Бретон-Гордон отметил, что противовоздушная оборона - это не эскалация, а защита. У Европы, если она того пожелает, есть возможности, самолеты, оружие и экипажи для защиты критически важной украинской инфраструктуры.

"Мы уже видели реакцию Путина, когда он столкнулся с реальной угрозой передового западного оружия, особенно американских крылатых ракет Tomahawk. Он разглагольствовал, протестовал, и Трамп отступил. Если бы ВСУ поставили около тысячи Tomahawk, я сомневаюсь, что Украина оказалась бы так сильно прижата к стене", - выразил убедление обозреватель.

Бретон-Гордон рассуждает, что пока телеканалы передают голоса измученных украинских военных и напуганных атаками мирных жителей, европейские лидеры, похоже, довольны тем, что могут отвлечься от войны на Рождество.

"Но война не отмечает праздники. Если бы у Путина была хоть капля порядочности, он бы объявил о прекращении огня, хотя бы на 24 часа. У него ее нет, и он этого не сделает", - констатировал обозреватель.

"Это ставит нас перед выбором. Либо Европа обретет моральную смелость и начнет действовать, либо она погрузится в еще больший моральный упадок. Защита мирных жителей и предотвращение возможности России терроризировать население с воздуха – это не разжигание войны, это лидерство", указал журналист.

Он предупредил, что если Украина падет, следующей будет Европа.

"Мы потерпим неудачу, и история снова зафиксирует это: тирания продвинулась вперед, потому что демократии колебались", - подытожил он.

Российские удары по Украине

7 декабря издание Bild писало, что РФ впервые атаковала объекты, которые считаются неприкосновенными из-за их ключевой роли в жизнеобеспечении миллионов украинцев. Издание тогда сообщало, что россияне кардинально сменили тактику воздушных ударов по территории Украины с конца ноября.

