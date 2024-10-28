При этом она подчеркнула, что Швейцария никогда не будет поставлять оружие напрямую в страну, находящуюся в состоянии войны.

Президент Швейцарии Виола Амхерд выступила за отмену запрета на реэкспорт оружия швейцарского производства на территорию стран, находящихся в состоянии войны, включая Украину. Как пишет Reuters, по ее словам, такое эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности ее страны.

"Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей промышленности", — заявила Амхерд.

Она подчеркнула, что некоторые страны, например, Нидерланды, отказались покупать оружие в Швейцарии, поскольку его нельзя свободно реэкспортировать.

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Это привело к тому, что военная промышленность Швейцарии сейчас испытывает проблемы, и "это означает, что у нас также есть проблемы с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау", сказала она.

При этом Амхерд подчеркнула, что Швейцария никогда не будет поставлять оружие напрямую в страну, находящуюся в состоянии войны.

В то же время она заявила, что Швейцарии необходимо больше инвестировать в безопасность по всей Европе, и укреплять связи с партнерами, включая НАТО.

"За последние 30 лет Швейцария недостаточно инвестировала в оборону, и нам нужно наверстать упущенное", — сказала она.

Швейцария и оружие для Украины

В мае 2023 года верхняя палата парламента Швейцарии разрешила реэкспорт оружия в Украину. Однако следом соответствующие изменения должен был поддержать Национальный совет: "за" проголосовали 75 человек, а против - 98. Таким образом предложение отклонили.

Вторая попытка одобрить такое решение была предпринята в сентябре 2023 года, однако также провалилась.

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