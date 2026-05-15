Путин летит в Пекин сразу после саммита Трампа и Си, – SCMP

По данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин планирует однодневный визит в Пекин 20 мая.

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Пекин 20 мая – всего через несколько дней после встречи лидера Китая Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, поездка Путина продлится всего один день и рассматривается как "рутинная часть" отношений между Москвой и Пекином. Источники отмечают, что визит вряд ли будет сопровождаться масштабными церемониями или военными парадами.

Кремль пока официально не подтвердил дату поездки, а Министерство иностранных дел Китая воздержалось от комментариев.

Ожидается, что это станет первой зарубежной поездкой Путина в 2026 году, что еще раз подчеркнет стратегическое сближение России и Китая на фоне конфронтации с Западом.

Китай стал ключевой опорой для России

После начала полномасштабной войны против Украины Москва оказалась под масштабными западными санкциями. В этот период Пекин фактически стал одним из главных экономических партнеров Кремля.

Китай активно закупает российскую нефть и поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданском, так и в военном секторе.

В апреле Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД России заявил о "стабильности" отношений с Москвой и пообещал усилить координацию между двумя странами.

В начале мая российский лидер заявил, что Москва и Пекин "в принципе" согласовали дальнейшее углубление сотрудничества в газовой и нефтяной отраслях. Также Путин сообщал о намерении обсудить с Си Цзиньпином сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

