Верховный суд Италии одобрил экстрадицию в Германию украинца, которого подозревают в подрыве трубопроводов "Северный поток".

49-летнего Сергея Кузнецова должны передать немецким властям в течение ближайших дней, заявил его адвокат Никола Канестрини. Как сообщает Associated Press, ранее Кассационный суд отклонил окончательную апелляцию защиты.

В то же время защитник выразил уверенность, что на суде украинец будет оправдан.

"Кузнецов был задержан по европейскому ордеру на арест 21 августа на кемпинге вблизи прибрежного города Римини на Адриатическом море, где он отдыхал с семьей", – напоминается в материале.

Сам Кузнецов отрицает свою причастность к инцидентам. По его словам, на тот момент он находился в Украине – служил капитаном в армии.

Подрыв "Северных потоков"

Взрывами был поврежден трубопровод "Северный поток-1", по которому в Германию транспортировали российский газ. Также пострадал параллельный газопровод "Северный поток-2", который не был в эксплуатации. Разгерметизация привела к утечке около 800 миллионов кубометров газа.

Согласно документам об экстрадиции, немецкие прокуроры обвиняют гражданина Сергея Кузнецова в подрыве по меньшей мере четырех бомб весом от 14 до 27 килограммов на глубине от 70 до 80 метров в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года.

Ранее Польша заблокировала экстрадицию в Германию другого подозреваемого – гражданина Украины Владимира Ж.

