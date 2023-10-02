Поведение Сербии напоминает действия РФ, которая концентрировала свои войска у украинских границ перед тем как напасть.

Сербия сформировала у государственных границ Косово максимальную концентрацию войск за последние 3 года, в любой момент в страну может начаться вторжение.

О таких опасениях заявила глава Министерства иностранных дел Косова Доника Гервалла-Шварц после предупреждения о приближение сербских войск к границе, которое сделал несколько дней назад Белый дом. Сейчас действия Сербии напоминают поведение, которое ранее демонстрировала Россия перед вторжением в Украину в 2022 году, заявила министр в эфире Deutschlandfunk.

"За последние годы никогда не было такой концентрации войск...", - указала чиновница.

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Гервалла-Шварц акцентировала, что мир должен предпринять необходимые шаги до того, как типичная "путинская" схема эскалации войны сработает. Косово предупреждает о риске вторжения на свои территории в течение двух с половиной лет, заявила она.

"Мало того, что войска стягиваются к границе, так еще и все схемы одинаковы. Язык, выбор слов, методы - все похоже на то, как Путин ведет себя в Украине", - указала глава МИД Косово.

Министр перечислила, что среди упомянутых шагов ЕС мог бы заморозить заявку Сербии, как страны-кандидатки в ЕС.

Также она подтвердила, что именно Белград организовал нападение-провокацию на косовских правоохранителей в сентябре 2023 года, как изначально и подозревало правительство.

Косово обвинило Сербию в нападении на полицейских

24 сентября на севере Косово произошла провокация: неизвестные люди в масках и с оружием совершили нападение на полицейских. Во время инцидента одного из правоохранителей убили.

Тогда подозрение, что нападающие связаны с Сербией, высказал премьер-министр страны Альбин Курти. Такое мнение также поддержала лидер Косово Вьоса Османи. Она назвала это актом "открытой агрессии Сербии против Косово".

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