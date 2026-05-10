Скудное празднование на Красной площади стало признаком того, что российская власть все больше испытывает давление, оказывается в изоляции и не уверена в своем будущем

Парад 9 мая в Москве стал для России не столько празднованием победы, сколько признанием стратегического истощения. Режим, который раньше демонстрировал военную мощь перед всем миром, не смог собрать ни ракеты, ни значимую боевую технику для своего важнейшего национального зрелища. Об этом пишет военный эксперт Хэмиш де Бретон-Гордон в статье для The Telegraph.

"Несколько устаревших самолетов, летящих в свободном строю, не смогли скрыть того факта, что российские военные ресурсы расходуются на поле боя с невероятной скоростью", - отмечает эксперт.

При этом он указывает на то, что на региональных парадах были замечены танки времен Второй мировой войны. Существуют предположения, что некоторые из них сейчас возвращаются на вооружение, потому что тысячи современных российских бронемашин уже уничтожены на Украине. Если это правда, то это сокрушительное свидетельство военной истощенности Кремля, подчеркивает он.

Нехватка личного состава была не менее показательной. Российские войска на параде были усилены солдатами из Северной Кореи, и это достаточно необычно для государства, которое когда-то заявляло о самодостаточности как о краеугольном камне своего военного престижа. Это подчеркивает, насколько зависимой стала Россия от своих авторитарных союзников.

В дипломатическом плане ситуация также выглядела не лучше. Рядом с Путиным была лишь небольшая группа авторитарных лидеров, при этом примечательным было отсутствие в этом году главы Китая Си Цзиньпина.

"Это отсутствие говорило о более осторожном Пекине, все больше осознающем, что связь с проваливающейся российской кампанией влечет за собой растущие геополитические издержки".

Путин попытался обратиться к мифологии "Великой Отечественной войны", проведя параллели между советскими триумфами, такими как битва под Курском, и нынешней борьбой в этом регионе. Однако контраст между этими ситуациями поразителен, отмечает эксперт.

"В 1943 году Советский Союз развернул тысячи танков в одном из решающих танковых сражений в истории. Сегодня Россия с трудом демонстрирует даже символическое присутствие бронетехники на самой Красной площади. Это сравнение служит не столько для вдохновения патриотизма, сколько для того, чтобы подчеркнуть резкое ослабление российских обычных вооруженных сил", - отмечается в статье.

Обратный эффект "дня победы"

День Победы священен в России, и на протяжении десятилетий символизировал национальную стойкость, гордость и память. Однако в этом году зрелище скорее достигло обратного эффекта. Вместо демонстрации силы оно обнажило слабость.

"Отсутствие хотя бы одного современного танка на Красной площади может в конечном итоге стать одним из определяющих образов этой войны… Несмотря на появление беспилотников, танки остаются необходимыми при эффективной интеграции с современной тактикой и противовоздушной обороной. Тот факт, что Россия не смогла выделить даже символическую бронетехнику для своей важнейшей национальной церемонии, многое говорит о напряжении, с которым сейчас сталкивается ее армия", - отмечается в статье.

При этом для Украины и ее союзников эта реальность дает некоторую надежду. Войны не выигрываются парадами, но парады могут раскрыть правду, скрывающуюся за пропагандой, подчеркивает эксперт.

Заявления Путина на параде

Путин попытался объяснить отсутствие военной техники на параде в Москве. По его словам, решение не привлекать технику было принято не только из соображений безопасности, а "чтобы сосредоточить внимание на разгроме украинских сил".

Также он заявил, что война якобы приближается к завершению.

Лидер РФ также снова придумал новую "причину" начала войны против Украины, заявив, что "события в Украине начались после попыток ассоциации Киева с ЕС".

