Москва должна обращаться к своим немногочисленным партнерам для удовлетворения своих потребностей.

Санкционные ограничения от Запада против России уже начали работать на уничтожение ее войско-промышленной мощи. Как сообщала в своем заявлении министр финансов США Джанет Йеллен, Москве не хватает техники для ведения войны.

"Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", - передает слова Йеллен CNN.

Ограничение на цену на нефть меняет ожидаемый вектор российской экономики с профицита на дефицит. Сейчас "потолок" составляет 60 долларов за баррель.

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Из-за проблем Кремль должен обращаться к своим партнерам. Без них бы не удалось продолжать вести боевые действия. Однако и здесь Вашингтон хочет запихнуть Кремлю палки в колеса.

"Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться к Ирану и Северной Корее за военным снаряжением и материалами, а США предпринимают шаги по прекращению уклонения от ограничений", - добавила министр.

Кроме этого Йеллен заявила, что Россия заплатит за весь ущерб, который она нанесла Украине. На данный момент ведутся переговоры для того, чтобы этот пункт стал реальностью.

В частности мировое сообщество ищет пути для того, чтобы легитимно применить замороженные российские активы. На данный момент существуют определенные юридические ограничения, из-за чего пользоваться средствами Кремля практически невозможно.

Санкции против России: что известно из актуального

Россия не может получить от стран-должников выплаты из-за санкций. За прошлый год Москве другие государства заплатили лишь четверть суммы от запланированной.

Владимир Путин признал, что его планы по быстрому захвату Украины провалились. Из-за этого он заявил в микрофон немецкой фирмы "Bosch", что санкции надолго.

Президент США Джо Байден в начале апреля продлил санкции США против России еще на один год. Кроме этого были введены и новые ограничения.

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