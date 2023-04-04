Хозяин Кремля требует импортозамещения, хотя сам пользуется всем импортным.

Российский диктатор Владимир Путин признал, что Россия будет очень долго находиться под санкциями и должна усилить меры по импортозамещению. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций.

"Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому, наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", - заявил он.

Примечательно, что лозунгами об импортозамещении диктатор разбрасывался, говоря в импортный микрофон немецкой марки "Bosch".

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Санкции против России – последствия

Западные санкции против страны-агрессора были направлены в первую очередь на ослабление ее военного потенциала. В значительной мере это удалось. По данным британской разведки, Россия потеряла возможность восстанавливать потери наиболее сложных и высокотехнологичных видов вооружений. Например, радиолокационных станций "Зоопарк-1М".

От западных санкций также ощутимо страдает нефтегазовый сектор России. В Москве уже заявили, что в этом году им придется пойти на сокращение нефтедобычи. При этом россияне признают, что это прямое следствие санкций.

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