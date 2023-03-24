Из-за санкций Россия не может добиться выплат от своих должников.

Россия перестала получать выплаты по долгам от других стран, которым ранее выдала межгосударственные кредиты. Всё из-за введенных Западом санкций.

Об этом говорится в отчетных документах Министерства финансов России, которые оказались в распоряжении издания РБК.

Как следует из финансовой отчетности Минфина РФ, за прошлый год Россия получила в виде процентов от своих должников менее четверти от той суммы, которая была запланирована. Вместо 48,68 млрд руб. иностранные заемщики передали в бюджет страны-агрессора только 11,13 млрд.

Видео дня

Причиной столь существенной недостачи российский Минфин указал "введенные санкционные ограничения". В частности упоминаются запреты со стороны США и ЕС на финансовые операции с российскими Центробанком, Минфином, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и другими финучреждениями.

На текущий год Минфин России запланировал поступления по этой статье на уровне 40,3 млрд руб. Однако к настоящему моменту – спустя почти три месяца с начала года – должники заплатили России всего 0,3 млрд руб.

Отмечается, что на 1 января 2022 года крупнейшими государственными должниками России были Беларусь (около $8,5 млрд), Бангладеш (около $4,4 млрд), Индия ($3,3 млрд), Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен (около $1,2 млрд).

Санкции против России – последние новости

В ЕС анонсировали новый пакет санкций против России. В отличие от предыдущих пакетов, в этом будет мало новых сущностей, поскольку он будет направлен в основном на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер.

Одной из наиболее ожидаемых санкционных мер является снижение ранее введенного "потолка цены" на российскую нефть. Однако пока не ясно, когда такое решение будет принято.

Введенные санкции не просто сокращают финансовые возможности России, но и мешают ей изготавливать новое оружие, поскольку большинство сложных комплектующих являются импортными. К примеру, Россия вынуждена была сильно сократить производство ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: