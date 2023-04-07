Россию наказывают за "вредоносную деятельность", которая угрожает даже самим США.

Президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на год продлил санкций против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину и других преступлений Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности продлены санкции, которые были введены за такие виды "вредоносной зарубежной деятельности" российского правительства:

попытки вмешательства в американские выборы и в работу других демократических институтов США и их союзников;

проведение кибератак против США и их союзников;

поощрение и использование международной коррупции в целях повлиять на иностранные правительства;

"экстерриториальную деятельность", направленную против диссидентов и журналистов;

подрыв безопасности важных для США стран и регионов;

нарушение международного права, в том числе неуважение территориальной целостности государств, что представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и интересов США.

Санкции против России – последние новости

Из-за санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты на территории России. Санкции заставили российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты нейтральных стран.

Видео дня

Крупнейший российский банк ВТБ заявил о рекордном за свою историю убытке в размере $9,57 млрд по итогам года. Причина – западные санкции, введенные против этого финансового учреждения.

Между тем в Офисе президента Украины анонсировали "план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации 2.0". Россиянам обещают много неприятностей.

Вас также могут заинтересовать новости: