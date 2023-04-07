Президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на год продлил санкций против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину и других преступлений Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В частности продлены санкции, которые были введены за такие виды "вредоносной зарубежной деятельности" российского правительства:
- попытки вмешательства в американские выборы и в работу других демократических институтов США и их союзников;
- проведение кибератак против США и их союзников;
- поощрение и использование международной коррупции в целях повлиять на иностранные правительства;
- "экстерриториальную деятельность", направленную против диссидентов и журналистов;
- подрыв безопасности важных для США стран и регионов;
- нарушение международного права, в том числе неуважение территориальной целостности государств, что представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и интересов США.
Санкции против России – последние новости
Из-за санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты на территории России. Санкции заставили российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты нейтральных стран.
Крупнейший российский банк ВТБ заявил о рекордном за свою историю убытке в размере $9,57 млрд по итогам года. Причина – западные санкции, введенные против этого финансового учреждения.
Между тем в Офисе президента Украины анонсировали "план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации 2.0". Россиянам обещают много неприятностей.