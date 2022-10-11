Ограничения коснулись коллаборантов, причастных к временной оккупации территорий Украины.

Власти Новой Зеландии продолжают вводить санкции в отношении Российской Федерации. В этот раз под ограничения попали 75 россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

Отмечается, что ограничения коснутся 51 бизнесмена и 24 чиновников, связанных с временно оккупированными территориями Украины.

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В санкционный список попали:

глава правления "Газпромбанка" Андрей Акимов;

совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов;

генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков;

бывший глава совета директоров корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенков;

президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин;

генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев;

"председатель" оккупационного "правительства" Запорожской области Антон Кольцов;

заместитель "председателя" "правительства" Херсонской области Владимир Беспалов;

"министр" топлива и энергетики "ЛНР" Константин Завизенов и еще 21 чиновник и коллаборант.

При этом глава МИД Новой Зеландии Наная Махута выделила санкции в отношении Андрея Акимова. Российский миллиардер владеет недвижимостью в Новой Зеландии. Ему и его семье уже запрещен въезд в страну, а ограничения применены против его компании Evraz.

Также введены санкции на экспорт и импорт предметов роскоши - новозеландское вино, морепродукты, российская водка, икра, а также действуют ограничения в нефтегазовой сфере.

Позиция Новой Зеландии в отношении Украины - что известно

С первых дней полномасштабного нападения российской армии Новая Зеландия помогает Украине. В середине марта власти Новой Зеландии ввели санкции против российских чиновников, в том числе президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МД РФ Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Страна вводила торговые санкции, принимала меры в отношении российских оборонных предприятий. Сейчас в санкционном списке уже более тысячи человек.

Кроме того, Новая Зеландия передавала Украине бронежилеты, шлемы и другие средства защиты для военных, привлекалась к программе тренировок украинских бойцов в Великобритании, предоставляя более сотни своих инструкторов.

В свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвала к глобальному запрету ядерного оружия и осудила вторжение России в Украину. Она назвала развязанную Россией войну против Украины "незаконной" и "аморальной", которая является "прямой атакой" на международную систему, основанную на правилах.

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