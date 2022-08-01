Новозеландские власти ввели санкции против российских оборонных предприятий, поделились в Офисе президента.

Новая Зеландия расширила санкции против России из-за полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

"Санкции вводятся против страховой компании "Согаз", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, которые занимаются разработкой, производством и испытаниями военной техники для армии России", - отметил он.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Противники атаковали и военные, и гражданские объекты, было много жертв среди гражданских.

Ряд государств поддержали Киев в борьбе с оккупантами, в частности, Новая Зеландия.

В середине марта власти Новой Зеландии ввели санкции против российских чиновников, в том числе президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

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