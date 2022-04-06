Новая Зеландия вводит 35% пошлины на весь импорт из страны-агрессора.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

Новая Зеландия вводит 35% пошлины на весь импорт из страны-агрессора.

"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение", — говорится в сообщении.

Новая Зеландия также расширит действующие санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

Война против Украины: