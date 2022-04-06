На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ.
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.
Новая Зеландия вводит 35% пошлины на весь импорт из страны-агрессора.
"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение", — говорится в сообщении.
Новая Зеландия также расширит действующие санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- С первых дней вторжения мировые бренды и компании массово уходят с российского рынка.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
- По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.
- По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста. Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.