Новая Зеландия также расширит действующие санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности / фото Flickr/ Christoph Strässler

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Новая Зеландия вводит торговые санкции против РФ.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Новой Зеландии.

Новая Зеландия вводит 35% пошлины на весь импорт из страны-агрессора.

"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение", — говорится в сообщении.

Новая Зеландия также расширит действующие санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • С первых дней вторжения мировые бренды и компании массово уходят с российского рынка.
  • Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
  • По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.
  • По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста. Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.