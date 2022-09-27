Новые санкции применили к 19 "членам ближайшего окружения Путина".

Правительство Новой Зеландии расширило санкции против россиян, но не окажет военную помощь Украине – страна, говорят чиновники, не может удовлетворить запрос.

Об этом сообщает The Newcastle Herald

Министр обороны Пене Энаре заявила, что Новая Зеландия готова оказать дальнейшую помощь летальным оружием, если потребности Украины будут отвечать ее запасам. Сейчас, по словам Энаре, запросы не совпадают с тем, что есть у страны.

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"Они обратились с просьбой о HIMARS, системах обороны "земля-воздух", а также системах обороны "земля-море", – сказал он.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что Новая Зеландия стремится продолжать поддерживать сопротивление Украины, но это сопровождается практическими и материально-техническими ограничениями.

В то же время страна расширила санкции против России. Во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Наная Махута объявила, что против 19 "членов ближайшего окружения Путина" будут применены финансовые санкции и санкции в отношении путешествий.

"Украина четко дала понять, что самые важные действия, которые мы можем сделать, чтобы помочь им, – это продолжать наши санкции и поддерживать их в конфликте. Мы продолжаем это делать", – сказала она.

Позиция Новой Зеландии относительно войны в Украине

С первых дней полномасштабной российской агрессии Новая Зеландия помогает Украине бороться с оккупантом. В середине марта власти Новой Зеландии ввели санкции против российских чиновников, в том числе президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Страна вводила торговые санкции, принимала меры в отношении российских оборонных предприятий. Сейчас в санкционном списке уже более тысячи человек.

Также Новая Зеландия передавала Украине бронежилеты, шлемы и другие средства защиты для военных, привлекалась к программе тренировок украинских бойцов в Великобритании, предоставляя более сотни своих инструкторов.

Накануне премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвала к глобальному запрету ядерного оружия и осудила вторжение России в Украину. Ардерн также назвала развязанную Россией войну против Украины "незаконной" и "аморальной", которая является "прямой атакой" на международную систему, основанную на правилах.

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