Новая Зеландия отправляет 120 инструкторов в Великобританию для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в микроблоге Twitter.
"Расстояние не является проблемой для настоящих друзей. Новая Зеландия продолжает свое участие в возглавляемой Великобританией программе по подготовке украинских военных. 120 военнослужащих Новой Зеландии снова отправятся в Великобританию, чтобы совместно работать с коллегами из Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании и делиться их опытом с украинской армией", - сообщил Резников.
Как сообщал УНИАН, ранее о своем намерении отправить инструкторов в Великобритании для тренировки украинских военных сообщали Канада, Швеция, Дания и другие страны.
Так, вооруженные силы Канады отправят в Великобританию 225 военнослужащих, а вооруженные силы Швеции - 120 инструкторов.
В целом ожидается, что в учениях под эгидой Великобритании примет участие около 10 тысяч граждан Украины.