Они присоединятся к военным из Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с целью передачи опыта украинским солдатам.

Новая Зеландия отправляет 120 инструкторов в Великобританию для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в микроблоге Twitter.

"Расстояние не является проблемой для настоящих друзей. Новая Зеландия продолжает свое участие в возглавляемой Великобританией программе по подготовке украинских военных. 120 военнослужащих Новой Зеландии снова отправятся в Великобританию, чтобы совместно работать с коллегами из Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании и делиться их опытом с украинской армией", - сообщил Резников.

Как сообщал УНИАН, ранее о своем намерении отправить инструкторов в Великобритании для тренировки украинских военных сообщали Канада, Швеция, Дания и другие страны.

Так, вооруженные силы Канады отправят в Великобританию 225 военнослужащих, а вооруженные силы Швеции - 120 инструкторов.

В целом ожидается, что в учениях под эгидой Великобритании примет участие около 10 тысяч граждан Украины.

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