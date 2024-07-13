Отмечается, что Киев так и не получил ожидаемое приглашение в Альянс.

Саммит НАТО в Вашингтоне подошел к концу. Результаты вполне предсказуемы - Украина получила "необратимый" путь к членству, Дональд Трамп хочет ограничить обмен разведданными с Альянсом, если вернется в Белый дом, а союзники стремятся укрепить свои кибервозможности.

Издание Foreign policy пишет, что на саммите НАТО Украина получила многое - но только не то, что хотела. В течение нескольких месяцев в преддверии саммита Киев и его самые активные сторонники настаивали на том, чтобы украинцы получили официальное приглашение вступить в Альянс. Вашингтон и Берлин с самого выступили против, поэтому большая часть работы саммита по Украине сводилась к тому, чтобы собрать утешительные призы и решить пробелы с военной помощью.

Администрация Байдена также выступила за то, что она назвала "мостом" к членству Украины в НАТО, который будет включать наращивание совместных программ обучения, создание новой командной структуры Альянса для координации военной помощи, поступающей в Украину, и направление в Киев нового постоянного представителя.

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Несколько чиновников альянса из Восточной Европы разочарованы тем, что НАТО не смогла сделать больше - в том числе предоставить официальное приглашение.

Что Украина получит от Альянса

80. Именно столько истребителей F-16 в конечном итоге предоставят Украине Дания и Нидерланды. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые самолеты поступят в Украину к концу лета. Администрация США заявила, что Украина сможет использовать ракеты класса "воздух-воздух" для ударов по России.

Украина также получит от Польши эскадрилью советских истребителей МиГ-29. По словам представителей НАТО, это может помочь, если Киев в какой-то момент попытается провести еще одно контрнаступление, поскольку именно самолетов не хватило в прошлый раз.

Союзники по НАТО обязались предоставить Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи в течение следующего года. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер пообещал выделить 3 миллиарда фунтов стерлингов и подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

Десятки. Это количество батарей ПВО, которые страны НАТО планируют передать Украине. Есть батарея Patriot из Испании и компоненты для нее из Швеции. США, Германия и Румыния направят Украине дополнительные Patriot, а Нидерланды и другие страны предоставят компоненты для еще одной батареи.

Кроме того, Украина поступит микс из различных систем ПВО. Норвегия и Германия передают батарею ПВО IRIS-T, и Норвегия выделяет Украине около 93 миллионов долларов на нужды ПВО. Италия передает систему ПВО SAMP-T. Страны НАТО также обещают передать NASAMS, HAWK и Gepard.

НАТО также планирует создать новое командование для Украины в немецком Висбадене, которое будет координировать и деконфликтовать обучение и помощь, предоставляемую Киеву, а также помогать с ремонтом, в то время как США будут и дальше возглавлять "Рамштайн". В Киеве также будет постоянно находиться новый посланник НАТО. Но есть одна вещь, которую НАТО не может предоставить - это войска.

Саммит НАТО - главные новости

10 июля страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В нем, в частности, говорится о том, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписанисторический Украинский договор.

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