В НАТО подтверждают "необратимый путь" Украины к членству в Альянсе.

Страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне, в которой, в частности, указано, что союзники по НАТО возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

В проекте декларации, с которым ознакомилось Reuters, говорится, что альянс будет продолжать поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Также подтверждается, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

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Также в проекте декарации также сформулированы более жесткие формулировки в отношении Китая. В частности, указано, что Китай является "решающим фактором" военных усилий России в Украине и что Пекин продолжает создавать системные вызовы евроатлантической безопасности.

В проекте декларации НАТО призывает Китай прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России, а также выражает обеспокоенность космическими возможностями Китая, быстрым расширением его ядерного арсенала и призывает Пекин участвовать в обсуждении стратегического уменьшения риска.

Кроме того, в проекте коммюнике говорится, что союзники намерены предоставить Украине минимальное финансирование в 40 миллиардов евро в виде военной помощи в течение следующего года, но не согласились на многолетнее обязательство, к которому призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может назвать дату, когда Украина получит членство в НАТО, но это произойдет тогда, когда появится консенсус среди членов НАТО относительно вступления Украины. При этом он отметил, что это произойдет только тогда, когда полностью прекратятся боевые действия в Украине.

Он добавил, что после завершения войны надо обеспечить, чтобы Украина имела способности сдерживать будущую агрессию России, и Украине нужны гарантии безопасности. Такой лучшей гарантией безопасности он считает статью 5 Вашингтонского договора об учреждении НАТО.

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