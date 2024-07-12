Украинские чиновники и дипломаты остались довольны формулировками по Украине на саммите в Вашингтоне.

Украинские лидеры в основном довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне - тем более, что могло быть гораздо хуже.

Как пишет Politico, Киев получил не все, что хотел, но НАТО согласилось объявить, что членство страны является "неизбежным", улучшив декларацию прошлогоднего саммита в Литве, которая вызвала возмущение Украины из-за отсутствия обязательств со стороны Альянса.

Раздражение прошло

Тем не менее украинцы все еще умоляют об увеличении количества истребителей, больше ПВО, более быстрой подготовке пилотов и отмене правил нанесения ударов на территории России. Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом добавляет неопределенности ко всему процессу.

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После прошлогоднего саммита в Литве дела стали лучше, чем были, сказал украинский парламентарий Егор Чернев. Не было шансов, что Киев официально пригласят стать 33-м членом Альянса во время саммита в Вашингтоне. Киев сразу предупредили, что приглашения не будет. Но Украина получила обещание, которое стало результатом месяцев споров внутри Альянса.

"Необратимо" - это хорошо, но это еще не приглашение", - сказал Чернев.

Поскольку война зашла в тупик, ожидания изменились, и потребность в большем количестве ПВО и других видов оружия становится все более острой, чтобы препятствовать российским ударам крылатых и баллистических ракет и постоянным атакам пехоты на линии фронта.

"Самым важным для Украины сейчас является то, что мы посылаем ей боеприпасы, а также снимаем ограничения США и других союзников по использованию предоставленного оружия, такого как ракеты дальнего радиуса действия, внутри России", - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"Когда речь идет о конкретной формулировке возможного вступления Украины в НАТО, все знают, что это все равно не произойдет мгновенно, поэтому я не думаю, что нам следует тратить слишком много времени на размышления о формулировке", - сказала Валтонен.

Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировкой, которая позволяет НАТО держать Украину немного ближе, но желания начать путь к полноправному членству в ближайшее время было мало, даже в государствах на восточном фронте Альянса, где больше всего царит проукраинская риторика.

"Я понимаю амбиции Украины и желание Украины стать полноправным членом НАТО, но они также должны реалистично смотреть на текущую ситуацию. Они сейчас в полномасштабной войне, поэтому я считаю, что формулировка, когда будет подходящее время, хорошо, хотя я хотел бы видеть Украину в НАТО завтра. Давайте будем реалистами", - сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Тупик на фронте

Украинские силы усилят большим количеством американского оружия, а также с поступлением нового оружия из нескольких европейских стран. По оценкам Украины, зимой преимущество РФ в артиллерии составляло 20 к 1 в пользу России, сегодня уменьшилось до 5:1.

На саммите на этой неделе также было создано новое командование НАТО в Германии, которое будет координировать поток оружия в Украину и обеспечивать более быструю поставку обещанного оружия, добавляя столь необходимую функцию координации к часто разовому характеру обязательств между странами. Альянс также разместит посла в Киеве, что плотнее подтянет страну под зонтик НАТО, даже без формального членства.

Чешская инициатива заставить страны Европейского Союза финансировать закупку артиллерийских боеприпасов в третьих странах также принесла свои плоды: ежемесячно поступает 50 000 снарядов, а к концу года ожидается около 500 000.

"Украина будет продолжать получать от Запада поставки и оружие, необходимые ей для защиты. Я думаю, что им удалось стабилизировать фронт, но, очевидно, война останется в тупике до конца этого года - это то, чего мы ожидаем", - отметил высокопоставленный дипломат НАТО на условиях анонимности.

Во время разговора в Совете по международным отношениям на этой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила разочарование тем, что Альянс двигался слишком медленно и ввел ограничения на использование оборонной помощи, которая нанесла ущерб украинским силам.

"Я не работаю ни с какими красными линиями. Очень трудно выиграть войну, если вы положите на стол красные линии, которые враги смогут прочитать. У меня красная линия заключается в том, что Россия не может решить будущее Европы", - сказала она.

Другой дипломат НАТО выразил подобное разочарование ограничениями, которые администрация Байдена наложила на Украину, отметив, что хотя "украинцы сейчас получили много преимуществ с армейскими тактическими ракетными системами, и они ухудшат российские возможности, но маловероятно, что это приведет к какому-либо серьезному прорыву, особенно если они будут заблокированы от использования этого оружия против российских военных целей внутри России".

"Украинцы воюют за нас. И мы просто не можем подвести этих людей", - добавила Валтонен.

Саммит НАТО - главные новости

10 июля страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В нем, в частности, говорится о том, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписанисторический Украинский договор (Ukraine Compact). Уже появились основные положения документа.

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