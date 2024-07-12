Документ подписали Европейский Союз и еще 21 государство, однако в будущем к договору могут присоединиться и другие страны.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан исторический Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности.

Текст договора опубликовали на сайте Европейской комиссии. Известно, что документ подписали Европейский Союз и еще 21 государство: Соединенные Штаты Америки, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство.

Как сказано на сайте Еврокомиссии, договор был заключен с целью координации и ускорения коллективных усилий, направленных на удовлетворение всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности.

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"Этим Договором мы заявляем о нашем неизменном намерении и обязательстве обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем", – говорится в сообщении.

Так, Стороны, подписавшие Соглашение, обязуются:

1. Поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в том числе путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и подготовки, современной военной техники, а также оборонно-промышленной и необходимой экономической поддержки, работая на двусторонней основе и через существующие многосторонние механизмы, включая Украинскую оборонную контактную группу и ее коалиции сил и средств, Программу НАТО по оказанию помощи и подготовки в области безопасности в Украине и Миссию ЕС по оказанию военной помощи в Украине (EUMAM Ukraine);

2. Ускорить усилия по развитию будущих Вооруженных Сил Украины, которые будут поддерживать надежную оборону и способность к сдерживанию, в том числе путем созыва в течение 6 месяцев на уровне министров обороны через Контактную группу по вопросам обороны Украины совещания для рассмотрения и утверждения дорожных карт, подготовленных лидерами коалиций сил и средств, каждая из которых является подписантом Договора, по развитию будущих Вооруженных Сил до 2027 года, в координации с НАТО и Миссией ЕС в Украине, с целью продолжения укрепления Вооруженных Сил в 2030-х годах;

3. В случае вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, быстро и коллективно собраться на высшем уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины в осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление быстрой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение на Россию экономических и других штрафов.

"Мы намерены придерживаться этих обязательств с непоколебимой решимостью, используя многостороннюю архитектуру безопасности, которая поддерживает Украину, согласно нашим соответствующим национальным законам и политике безопасности и обороны. Подписанты планируют выполнять эти обязательства по мере того, как Украина будет продолжать свой путь к будущему членству в ЕС, НАТО и более широкому евроатлантическому сообществу. Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия, направленные на обеспечение свободной, демократической, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этому Договору после заключения двустороннего соглашения или договоренности с Украиной в сфере безопасности", – говорится в публикации.

Саммит НАТО: другие новости

10 июля страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В нем, в частности, говорится о том, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

Также отмечается, что НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Кроме того, ряд стран сделали заявления о поддержке Украины. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время 75-го саммита Североатлантического Альянса в Вашингтоне призвала передать все средства ПВО Дании Украине, как ранее было сделано с артиллерией.

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