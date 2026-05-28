В ходе отражения вражеской атаки в Хмельницкой области погибли военные: что известно

В Хмельницкой области во время выполнения боевого задания погибли двое украинских военных после взрыва боеприпаса дрона-перехватчика. Еще один боец получил ранения и был госпитализирован. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Инцидент произошел 27 мая в одном из населенных пунктов Дунаевецкой общины Каменец-Подольского района. По предварительным данным, около 11:15 во время работы подразделений беспилотных систем внезапно детонировал боеприпас дрона-перехватчика.

В ГБР отметили, что двое военнослужащих погибли на месте, а третьего бойца доставили в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Следователи уже изъяли пульты управления и средства связи для проведения экспертиз. Правоохранители устанавливают причины внезапной детонации.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 414 УК – нарушение правил обращения с оружием и взрывоопасными веществами, повлекшее гибель нескольких человек или тяжкие последствия.

Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются.

