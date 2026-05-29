Европа не в состоянии ни защитить себя, ни даже прекратить финансировать российскую агрессию.

Бурная словесная реакция Европы на инцидент с российским дроном в Румынии демонстрирует не столько агрессивность России, сколько слабость и лицемерие стран Запада. Об этом на страницах The Telegraph пишет британский журналист и историк Оуэн Мэтьюз.

Он отмечает, что российская атака прошлой ночью была относительно незначительной – всего 147 беспилотников, из которых Украина нейтрализовала 138. Это "ничтожное количество", если сравнивать с некоторыми предыдущими атаками, когда РФ запускала более 1,5 тысячи дронов за сутки, отмечает автор публикации.

Один из этих дронов залетел в воздушное пространство НАТО и врезался в жилой дом, ранив двух человек. За этим последовала волна словесных возмущений в адрес России – от руководителей самой Румынии до генсека НАТО.

Наиболее воинственным был президент Чехии Петр Павел, который призвал НАТО "показать зубы". Он, в частности, призвал отрезать Россию от интернета, а ее банки – от глобальной финансовой системы. Также предлагается сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО.

Однако журналист отмечает, что отрезать Россию от интернета могут только США, а не Европа, российские банки и так находятся под санкциями, а правила НАТО давно позволяют сбивать самолеты-нарушители.

Кроме того, Метьюз отмечает, что пока европейские лидеры упражняются в громких заявлениях, они игнорируют два принципиальных факта. Первый, по мнению журналиста, заключается в том, что Румыния, очевидно, не была целью атаки, и дрон упал на ее территории из-за сбоя навигационного оборудования. Если бы Кремль хотел атаковать НАТО, он бы выбрал своей целью логистические узлы в Польше или слабо защищенные страны Балтии, убежден журналист.

Вторая проблема заключается в том, что даже после 20 пакетов санкций и публичного возмущения действиями РФ именно Европа остается главным спонсором российской агрессии против Украины. Метьюз, в частности, перечисляет примеры того, как европейские страны продолжают в значительных объемах покупать российский газ, нефть и нефтепродукты.

"Неудивительно, что Кремль регулярно игнорирует европейские протесты как лицемерное гавканье", – резюмирует журналист.

Инцидент с дроном в Румынии

Как писал УНИАН, в Минобороны Румынии заявили, что российский дрон не удалось сбить из-за юридических ограничений и слишком короткого времени на реагирование – у военных было всего около четырех минут для обнаружения, идентификации и поражения цели.

Бригадный генерал Георге Максим также заявил, что системы Gepard не были развернуты повсеместно из-за необходимости получать согласие владельцев земельных участков, поскольку в мирное время частная собственность защищена законом.

