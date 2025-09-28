Военная экономика дала России новые возможности, но также стала ее главной слабостью.

Россия переориентировала свою экономику на военные рельсы, и это создало для нее новые возможности, однако и раскрыло главную слабость, которой может воспользоваться Запад.

Как говорится в статье Forbes, сейчас Россия, подобно Америке и Китаю, является ключевой частью энергетической империи, которая торгует сырьевыми товарами и выстраивает цепочки поставок как минимум для половины мира. Однако в то же время изоляция и моносекторальная экономика России делают её сильно зависимой от Китая — около 90% высокотехнологичного импорта в Россию поступает из этой страны.

В то же время западным политикам есть что почерпнуть из военной экономики России, отмечается в статье.

Так, российский долг по отношению к ВВП составляет официально всего 20%, что означает, что страна не обременена огромным долговым бременем, в отличие от США, Великобритании, Франции, Китая, Италии и Японии.

"Как заметил историк Ниалл Фергюсон, ни одна империя, которая тратила на обслуживание долга больше, чем её армия, не выжила".

Кроме того, в 2008 году в России был проведён анализ относительно плохого состояния армии и начался серьёзный процесс модернизации. И хотя некоторые аспекты этой модернизации, такие как структура и подготовка армии, полностью провалились, но другие аспекты, в частности, военная техника, находятся в гораздо лучшем состоянии.

Для сравнения - Германия, Испания и Италия нуждаются в модернизации своих армий или уже собираются её начать, в то время как другим странам, например, Ирландии, придётся практически полностью перестраивать свои армии.

Второй элемент - это российская концепция тотальной войны. Как пишет Forbes, этот подход представляет собой взгляд на конфликт, охватывающий множество стратегий, таких как кибербезопасность, проверка границ, пропаганда и скрытые атаки. Эта стратегия весьма ярко проявляется в Восточной Европе: разжигание розни в Боснии, размывание венгерской политики и, в частности, использование Беларуси в качестве геополитического инструмента для борьбы с ЕС.

"В этой связи вторжение беспилотников и самолётов в европейское воздушное пространство, дополненное кибератаками, является признаком того, что Россия испытывает и проверяет европейскую оборону, и, что самое главное, подвергает испытанию приверженность США НАТО".

Как подчеркивается в статье, риск распространения украинского конфликта на Европу нельзя игнорировать. Поэтому европейским военным планировщикам следует сосредоточиться на ослаблении российской экономики, которая находится в затруднительном положении. Рынок труда, банковский сектор и потребительский сектор РФ являются уязвимыми точками.

"Министерство обороны США начало привлекать экспертов по финансовым рынкам в свои стратегические команды для оценки уязвимости экономик противника. Европе следует сделать то же самое. Её санкционный режим пока ещё не готов, и впереди ещё много путей решения проблем, таких как содействие экспорту российской нефти и газа греческими судовладельцами, продолжающийся поток российских денег через Австрию, Кипр и другие страны ЕС, не говоря уже о потоке российских туристов. Кроме того, есть ещё много способов вывести из строя российские банки и компании", - говорится в статье.

Европа уже ведёт скрытую войну с Россией и вряд ли получит помощь от нынешней администрации США, так что ей нужно сосредоточиться на слабых сторонах России.

Российская экономика приходит в упадок

Как заявлял президент Финляндии Александр Стубб, после того, как Европа приняла 19-й пакет санкций против России, совокупный эффект серьезно сказывается на российской экономике:

"У них закончились резервы. Инфляция и процентные ставки превышают 20%. Их темпы роста нулевые или отрицательные. И им придется повысить налоги. Таким образом, Россия видит экономическую цену войны", - отметил он.

Ранее Дональд Трамп сказал, что Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты, но практически не продвинулась на территории Украины. Он также заявил, чо российсая экономика "катится в ад".

